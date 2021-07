El nuevo "He-Man" llegó a Netflix y los fans reaccionaron

La esperada continuación de la serie de "He-Man", "Amos del universo: Revelación", llegó finalmente a Netflix y hubo una fuerte división entre los fanáticos de la producción animada de los '80.

La serie retoma la tarea del Príncipe Adam en su versión de héroe para salvar al castillo Grayskull de las fuerzas de Skeletor. Ambientada en el reino de Eternia, continúa exactamente la historia en donde terminó la versión que se emitió entre 1983 y 1985.

Dirigida y producida por Kevin Smith, la ficción muestra una Eternia fracturada después de la batalla ante Skeletor. "Ahora dependerá de Teela reunir a los guerreros de Grayskull para resolver el misterio de la Espada de Poder perdida, restaurar el lugar y evitar el fin del universo", remarcaron desde Netflix en la previa.

Lo cierto es que una vuelta de tuerca del primer episodio y una inesperado protagonismo de uno de los personajes fue lo que hizo que "He-Man" se vuelva tendencia en las redes sociales.

Por esas situaciones y ese cambio en la historia muchos fanáticos de la serie original aseguraron en las redes que se trató de algo "forzado" o cuestionaron duramente las decisiones narrativas.

Sin embargo, muchos otros valoraron la renovación de la franquicia y destacaron la calidad de la adaptación.

"Puedo decirles que este es el universo que enamoró de niño. He llorado, me he emocionado y he vibrado", destacó un internauta fanático de He-Man en Twitter, mientras que otro señaló que "respeta de dónde viene y consigue actualizar y mejorar lo que, por el paso del tiempo, habría resultado soso".

Un detalle curioso es que en el sitio Rotten Tomatoes, que condensa críticas de especialistas y opiniones de usuarios y genera un promedio en porcentaje, en la sección de los críticos tuvo una gran respuesta con 92%, mientras que en el de la audiencia promedio tuvo un resultado de 28%.

La primera temporada tiene cinco episodios y ya se puede ver en Netflix. Las voces de los personajes están a cargo de Chris Wood (Adam- He-Man), Mark Hamill (Skeletor), Sarah Michelle Gellar (Teela), Lena Headey (Evil-Lyn), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Steven Root (Battle Cat) y Griffin Newman (Orko).