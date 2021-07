El pasado mediático de una participante de La Voz: ya había ganado un concurso televisivo de canto

“Llega una voz a la que le sobran recursos para no pasar desapercibida”, dijo Marley en la emisión del viernes de La Voz Argentina al presentar a Abigail Ledesma. Luego ella contó sobre su presente: “Tengo 26 años, soy de Isidro Casanova, estudiante de música, profe de canto y cantante en una iglesia evangélica”. Lo que no contó Abby, como la llamó cariñosamente su mamá, es que hace unos años ganó un concurso de canto en televisión.

La joven, ahora rubia, estuvo en el 2014 en el ciclo Tu mejor sábado conducido por Zaira Nara y Diego Pérez, participando a dúo con Ezequiel del segmento de canto Dos al éxito, que contó con Tomás Dente, Oscar Mediavilla y Sofía Gala como jurado. En aquel momento, la cantante y su compañero se consagraron ganadores del ciclo de El Nueve, según lo hizo notar Rodrigo Lussich en El show de los escandalones.

“Me di vuelta porque tenés una voz increíble y tengo que tener a alguien como vos en mi equipo”, dijo Lali y la Sole dijo que “disfrutó mucho la performance” y que se le notaba su presentación: “Te felicito, estás super bien posicionada”.

Por último Montaner la elogió, pero antes le preguntó si tenía alguna idea de con quién se iría, a lo que se proclamó muy fan de todos. “Concéntrate, podemos hacer una gran tarea juntos, te toca elegir, no voy a decir nada más, para que no pienses que trato de tomar ventaja, cantante una balada y yo trabajo con la balada hace mucho tiempo, me gustaría poner eso a tu servicio”, la invitó el intérprete de “Iluminada y eterna” y “Déjame llorar”.

“Es una decisión difícil y a la persona que voy a elegir la admiro mucho y creo que podríamos hacer un buen equipo, lo voy a decir cantando, me quedo con 'Lali, Laligera...”, dio su veredicto Abigail y su flamante coach dijo que será “una gran participante en el show”.

Hace unos días participó en el realitity conducido por Marley un joven cantante que resultó ser el cuñado del conductor de Santo Sábadom el Pelado López. El concursante, Steban, es hermano de Nella, le esposa del ex CQC. Incluso fue su hermana quien acompañó a la audición a ciegas al rosarino de 33 años, que eligió el tema “Always on my mind” de Elvis Presley.

“Mi apellido es de Grecia, pasa por Siria y en algún momento cuando vienen acá se transforma un poco y quedó esto. La herencia incluye esto, que viene de mi papá que es músico y baterista. Descubrí que podía cantar a los doce años y sigo por ese camino. También me dedico a la informática y la música siempre estuvo al lado mio, más allá de que en algún momento se pueda alejar”, se presentó.

“Mi familia me dijo que la rompiera, veremos qué pasa”, cerró antes de ingresar al estudio para interpretar su versión de la clásica canción. Su hermana destacó: “En casa siempre estuvo presente la música y siempre había instrumentos”.

También se había generado polémica luego que Bianca, hija de Miguel Angel Cherutti audicionara. “Me emocioné mucho, lloré como un chico de 5 años, pegué un salto en mi sillón del living, no lo podía creer. Todo lo que dijo es verdad: ella fue solita, yo no sabía nada. Unas semanas después de que estuvo en el casting me dijo que había estado presentándose como Bianca solamente. Cuando la vi en el vivo, cómo se plantó en el escenario, ella es muy carismática, completa. Una chica con mucha actitud”, dijo él a Teleshow al respecto.