El picante comentario de Juana Viale sobre la jura de los nuevos ministros del Gabinete

Este sábado Juana Viale estuvo nuevamente al frente de La noche de Mirtha (eltrece). Allí recibió como invitados a Carlos Melconian, Débora Plager, Daniel Malnatti y Alberto Cormillot. Pero, antes de la cena y debate que suele ocurrir cada fin de semana, la actriz se tomó un momento para opinar de la actualidad de la Argentina, más específicamente del recambio de ministros que hubo en el Gobierno tras la derrota del oficialismo en las PASO.

“Buenas noches... ¿Cómo están todos ustedes en sus casas?. Acá una semana más en la república Argentina y en La noche de Mirtha”, comenzó diciendo Juana apenas ingresó al estudio, luciendo un vestido de Gino Bogani combinado con unas gafas.

Acto seguido, agregó: “¡Qué semanita eh! Argentina, Dios mío, no paramos... que dijo, que no dijo, que me sacaron de contexto, y el nuevo gabinete... Argentina, qué lindo”. Al terminar de decir estas palabras, levantó los brazos e hizo un gesto con la cara. Luego siguió con los detalles de su look y la presentación de los invitados.

Con su comentario, Viale hizo referencia alos cambios en el gabinete de Alberto Fernández luego de que, tras el resultado desfavorable de las PASO, varios ministros le presentaron la renuncia y esto lo obligó a buscar reemplazos para esos cargos. Entre los nombramientos, que se hicieron efectivos el lunes mediante la jura correspondiente, el mandatario puso al frente de la cartera de Seguridad a Aníbal Fernández; mientras como jefe de Gabinete ocupó a Juan Manzur. Santiago Cafiero, que estaba en el cargo que le dieron al funcionario tucumano, ahora estará al frente de Cancillería.



El enojo de Daniel Malnatti en La Noche de Mirtha

Durante la cena, Juana aprovecho la presencia del periodista de Telenoche (eltrece) para preguntarle sobre su enojo con el Gobierno, algo que expresó públicamente luego de que salieran a la luz imágenes del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en Olivos en plena cuarentena estricta.

“No voy a perdonar al Presidente”, lanzó ofuscado Malnatti. Y es que, tal como explicó semanas atrás en el noticiero, su papá murió durante la cuarentena y ni él ni ningún otro familiar pudo acompañarlo durante el tiempo que pasó internado. “La muerte de mi padre no la pude termine de cerrar. Él estaba internado y no lo pudimos ver más, no sé si sabía que estábamos afuera. Cuando vi la foto del Presidente en el cumpleaños de Fabiola me enojé mucho”, agregó molesto.



De inmediato, desde las redes sociales muchos usuarios se solidarizaron con el periodista y contaron que también perdieron familiares en el último tiempo y no pudieron despedirse.