El picante mensaje de Juana Viale a Alberto Fernández: "¿En qué fase de la no-cuarentena estamos?

Anoche, Juana Viale volvió a dirigirse al Presidente de la Nación y a cuestionar el rumbo y las decisiones que está tomando su gestión en relación a la pandemia de coronavirus. Es que la entrada de la actriz al programa que durante 50 años condujo su abuela, y este nuevo rol en el que, semana a semana, aprendió a afianzar, desde un principio estuvo estrictamente ligada al tema de la pandemia. Y lo que comenzó en abril como un reemplazo temporario para cubrir a Mirtha Legrand, que se recluyó en su casa al ser población de riesgo, se fue prolongando indefinidamente.

Así, apenas abrió el programa, Juanita aprovechó para plantearle una duda al presidente Alberto Fernández, luego de sus últimos anuncios el viernes pasado, ocasión en la que dijo que la cuarentena “ya no existe”. Haciendo eco de lo que la mayoría de la población siente, tras tantos meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, Juanita saludó a su público y deslizó un mensaje crítico, no exento de ironía.

"Otro sábado más en la no cuarentena... No sabemos como decirlo... ¡Yo ya no sé! Que alguien me diga", dijo la nieta de Chiquita en cuanto hizo su entrada. "Señor Presidente, ¿en qué fase de la no cuarentena estamos? ¿O cómo la denominamos?", agregó, segundos antes de dedicarse a presentar su look, un vestido negro súper chic con detalles dorados en su escote.

Pero el tema de la cuarentena y sus indefiniciones siguió presente en la mesa, y Juana Viale insistió sobre ello con sus invitados, Silvia Fernández Barrios, Marcelo Mazzarello, Horacio Cabak y Felipe Miguel. "A ver si alguien sabe como nombrar la nueva fase, la no cuarentena en la que estamos", lanzó en la mesaza. "Cuarentena blue, cuarentena paralela", fueron algunas de las propuestas creativas que, entre risas y con mucho picante, propuso para este momento que atraviesa la Argentina, jugando con las mil y una denominaciones del dólar.

A lo largo del programa hubo más planteos críticos a la actual gestión de parte de la hija de Marcela Tinayre, que opinó sobre los videos que se vieron en redes que mostraban el movimiento que implicó el último anuncio en la Quinta de Olivos. "Había muchos camiones en la Quinta de Olivos, camiones de catering. Impresionante, solamente te podés juntar si tenés un mínimo de 50 invitados y pedís catering", señaló. Asimismo, en otro tramo del ciclo de eltrece, Juana se mostró indignada con el caso del remero Ariel Suárez, que fue a entrenar sin autorización al Río Reconquista y le labraron un acta. "Me parece un poco ilógico el caso del remero. ¡El gasto público de eso! Había dos helicópteros persiguiéndolo?”, dijo. Y cerró: "A mí me dan ganas de salir a remar atrás de él, para empezar".