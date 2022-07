El Puma Rodríguez se refirió la salud de Julio Iglesias, luego de que surgieran preocupantes rumores

Luego de que trascendieran algunas versiones que aseguraban que José Luis “El Puma” Rodríguez había dicho que Julio Iglesias estaba atravesando problemas de salud, el cantante venezolano publicó un video en sus redes sociales asegurando que esto era mentira y que su colega se encuentra bien.

“¿Qué tal amigos? Para los que están interesados en la salud de Julio Iglesias, nos comunicamos y queremos decirles que está bien, muy bien, con muchas ganas”, expresó el artista en el clip. “Me dijo que en noviembre empieza su gira. Está perfectamente de su cerebro, de su cuerpo y Dios quiera que lo tengamos por mucho tiempo más”, agregó.

Rodríguez también pidió respeto en el manejo de la información. “Yo creo que hay que respetar realmente la trayectoria de Julio Iglesias, es el cantante hispano más importante de nuestra generación, un hombre de 6 idiomas, más de 100 millones de discos vendidos y eso hay que respetarlo”, expresó. “La persona que dijo que yo dije eso, que Julio estaba enfermo, que sepa que es totalmente falso. Eso es todo, espero que esté aclarada totalmente esta mentira, esta falsedad”, culminó.

“Es inexplicable y absurdo que alguien por un rato de fama venga a decir palabras que jamás hayan salido de mí. ¡El campeón Julio Iglesias está más fuerte que nunca! Preparando una nueva gira a partir de noviembre, en la que le deseo un éxito más que asegurado. Julio es lo más GRANDE que ha salido de España en música popular. Mucha salud y bendiciones, mi querido Julio. Se te quiere, admira y respeta hermano”, escribió como epígrafe para acompañar el video y despejar por completo los rumores que circularon en las últimas horas.

A comienzos de año, Iglesias -que cumplirá 79 años en septiembre- concedió una inusual entrevista en donde desmintió estar enfermo luego de que en el verano boreal de 2020, se lo viera caminando con dificultad y con ayuda de dos personas. Ese verano europeo no acudió a su casa de Marbella y canceló los dos conciertos que iba a dar en agosto. Sin embargo, él quiso quitarle entidad a la cuestión y explicó que fue algo temporal: “Había tenido una rotura de la tibia y el peroné, había estado con la pierna para arriba dos meses y estaba flacucho, hecho una mierda. Pero se pasó, estoy bien ya, perfectamente bien”, afirmó el cantante en una charla por teléfono. Una de las fotos que generó preocupación sobre la salud de Julio Iglesias

En aquel momento, y con cierto humor, comentó que está “mucho mejor” de salud de lo que suele decirse. “Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo. Estoy, como diría un buen gallego, del carajo. Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de tres o cuatro meses, si Dios quiere. O sea que estoy perfecto”, aseguró.

Además de los problemas de movilidad de 2020, en verano de 2015 Iglesias se sometió a una operación de espalda, en la zona lumbar, que lo obligó a permanecer en reposo, según dio a conocer su discográfica en España.

Los memes de Julio

Los mejores memes sobre la llegada de Julio (Iglesias)

Como todos los años, con la llegada del mes de julio los usuarios invaden las redes sociales con memes sobre el cantante Julio Iglesias. No hay persona que no comparta un hilarante meme sobre el padre de Enrique Iglesias, pero algunos de ellos se preguntan: ¿Cómo se siente el músico con estas gráficas con su rostro?

Resulta que la revista ¡Hola! le hizo la consulta a Julio Iglesias en 2015 y él no dudó en expresar sus sentimientos sobre estas hilarantes imágenes. “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, indicó. Además, en la entrevista reveló que se entera de ellos por las redes y sus amigos más cercanos.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, añadió.

Juan Alberto Mateyko, amigo del cantante, también aseguró que el artista se divierte con la creatividad de la gente. “He hablado con Terry, que es la mano derecha de Julio, y me dijo que a Julio le divierten muchísimo esto y espera a que llegue julio en la Argentina”.