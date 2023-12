El sincericidio de la China Suárez cuando le preguntaron cómo hace para verse siempre feliz

La China Suárez mantiene un fluido ida y vuelta con sus fans. En las últimas horas, volvió a someterse a las preguntas de sus seguidores de Instagram y respondió sin filtro sobre distintas cuestiones de su vida personal.

“Siempre te veo feliz, ¿cómo hacés? ¡Te admiro mucho y te banco siempre!”, indagó un usuario. Y, con total sinceridad, la ex de Rusherking no dudó: “Es que cuando estoy mal no subo, jaja”.

Otro de los interrogantes que enfrentó estuvo relacionado con la posibilidad de que en algún momento se vaya a vivir a otro país. “Más viajo, más amo vivir en la Argentina”, contestó la China.

El ida y vuelta que tuvo la China Suárez con sus seguidores. (Foto: Instagram / sangrejaponesa)

Además, también se refirió a cuestiones familiares y compartió un divertido video con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano (Telefe), con quien recientemente compartió un evento. En las imágenes que subió se puede ver una tierna situación entre el salteño y una ardillita durante un viaje que compartieron a México.

La China Suárez respondió a todas las preguntas de sus seguidores. (Foto: Instagram / sangrejaponesa)

Por otro lado, también reveló que el hijo que más la hizo desvelar fue Amancio, su segundo hijo con Benjamín Vicuña. Y, como cierre, dejó en claro que no disfruta nada como estar junto a sus hijos. “¿Qué es lo que te hace feliz?”, le preguntaron. Y la respuesta fue muy clara: una foto donde aparece la manito de su hijo haciéndole una caricia en la cara.

La incomodidad de La China Suárez cuando su hija le preguntó por Lauty Gram

La China Suárez lanzó este jueves su nueva canción “Corazón de cartón”, un himno de desamor y despecho. Sus seguidores rápidamente analizaron la letra y pudieron identificar todos las frases y versos que estarán dirigidos para su ex pareja, Rusherking.

“Era mentira cuando decías que era perfecta”, reza una parte del sencillo, en la que, según indicaron sus fanáticos, sería una posible referencia al título de una canción que el joven grabó con Dread Mar-I y en la que la China actuó en el videoclip.

Para celebrar el recibimiento del público, la actriz y cantante realizó un vivo de Instagram junto a sus hijas, Rufina y Magnolia, en la que respondieron preguntas de sus seguidores. Todo estaba saliendo a la perfección hasta que un inocente desliz por parte de la mayor de las nenas obligó a la China Suárez a responder una pregunta sobre su estado sentimental actual.

Rufina se encontraba leyendo los distintos comentarios que aparecían en pantalla y uno de ellos llamó su atención. “¿Quién es Lauty Gram?”, le consultó a su mamá, haciendo referencia al artista con el que se la vincula románticamente desde el fin de su relación con Rusherking. Sin saber cómo reaccionar, la China se alejó del plano de la cámara y respondió con un tono serio: “No tenés que leer todas las preguntas en voz alta”.

Para aliviar la tensión, la intérprete de “Corazón de cartón” le consultó a su hija si le gustaría ser actriz. “De grande lo sabré”, le respondió Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabre.