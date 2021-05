El tierno saludo de Michael Bublé a Luisana Lopilato por su cumpleaños: Mi mejor amiga, mi inspiración, mi alma gemela

Luisana Lopilato está celebrando este 18 de mayo su cumpleaños número 34 y, como no podía ser de otra forma, uno de los primeros en saludarla fue Michael Bublé. “Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, mi inspiración, mi principal apoyo, mi alma gemela, mi cómplice y la saxofonista más sexy que jamás conocí. Feliz cumpleaños mi amor”, le escribió su marido en su cuenta de Instagram, junto a una romántica postal en la que se lo ve dándole un tierno beso a su mujer. Conmovida por este gesto, ella comentó la publicación: “Jajaja sos el mejor”, le escribió.

Muchael Bublé saludó a Luisana Lopilato por su cumpleaños

En este día tan especial, la actriz también recibió el cariñoso mensaje de su hermano Darío, quien le dedicó un collage de fotos juntos en una story y agregó: “Cómo pasan los años. La próxima foto es con nietos”. Además, en otra publicación, le expresó: “Cada sonrisa tuya es una caricia para mi alma”. Por su parte, Daniela, su otra hermana, también compartió una foto de ambas en sus historias con un saludo para ella.

El pasado 9 de mayo, día en el que en muchos países del hemisferio norte celebraban el Día de la Madre, el cantante también aprovechó la ocasión para dedicarle un tierno posteo a la ex Rebelde Way. “Otra palabra para Salvador y otra palabra para Santa? Madre. Feliz Día de la Madre!”, escribió junto a dos postales: la primera junto a la actriz y, la segunda, junto a su mamá junto cuando él era pequeño. Enternecida por el gesto, Luisana le dejó un amoroso comentario: “¡Agradezco a Dios todos los días por haberte traído a mi vida! Te amo mi amor y nos amo a nosotros”.

En esa línea, la ex Casados con hijos también decidió utilizar su propia cuenta de Instagram para festejar ese día tan especial. “El rol que más disfruto es el de mamá, y hoy tengo la bendición de festejarlo en Canadá con mis 3 hermosos hijos y mi amor, Michael Bublé ¡Sigamos así, de la manito, siempre!”, expresó junto a un tierno video en el que se la ve caminando por un campo con su hija menor, Vida.

A fines de marzo, la pareja había celebrado su décimo aniversario de casados compartiendo mensajes, fotos y clips en sus redes sociales. “Mi amor, mi compañero, mi mejor amante, mi amigo. Supimos superar juntos todas las batallas que se nos presentaron en el camino con admirable fortaleza, respeto y un profundo amor. Le doy gracias a Dios porque sé que así lo quiso!!”, escribió Luisana en un posteo de su cuenta de Instagram que tituló “Aniversario!! 10 años!!”, había escrito ella junto a un video que repasa la historia de amor entre ambos, y completó su escrito: “Por muchas más risas, scooter nights, consejos, canciones, historias, noches, mimos, y podría seguir con la lista... me guardo más cosas para decirte en privado!!!! Te amoooo”.

El canadiense, por su parte, no se quedó atrás y también compartió una reflexión: “En diez años de matrimonio hemos pasado por tanto, Lu? Las cosas lindas de la vida fueron mejores con vos, y me ayudaste a levantarme en los momentos más duros. Sos mi mejor mitad, mi heroína y la luz de mi vida. Es mucho más lo que siento y lo que quiero decir, pero me lo guardo para vos. Te amo, feliz aniversario”.