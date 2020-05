El video que le censuraron a Ximena Capristo

Las redes sociales tienen ciertas normas que prohíben la publicación de ciertas imágenes, sobre todo las de desnudez. Sin embargo, lo que le pasó a Ximena Capristo en Tik Tok fue bastante particular.

La actriz acudió a la red que es furor entre los famosos para grabar un video en la que se la ve secándose el cabello en ropa interior y, tras un simple movimiento en el que tapa la cámara con una toalla, aparece ya lista para salir a la calle luciendo un jean y una remera holgada. Pero, la publicación fue eliminada y Ximena denunció haber sido víctima de censura.

"¿Ustedes ven algo obsceno en este video? ¡Qué tiene de malo o, mejor dicho, por qué censurarlo? Tik Tok me lo censura, el por qué no me lo dijeron. Y, sin embargo, hay miles muy parecidos. A mí ya me tomaron de punto porque es la segunda vez que me pasa. 'No cumple con las normas de la comunidad' ¿Cuáles? ¿Cuál será el motivo?", escribió junto al video, que volvió a publicar, esta vez, en Instagram.