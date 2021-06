Eliminación en MasterChef Celebrity: Cande Vetrano se quedó afuera de la final y no pudo contener las lágrimas

A punto de entrar en la recta final de la competencia, la última emisión de Masterchef Celebrity (Telefe) presentó un desafío complejo para los participantes: la elaboración de una torta, basada en una receta de Damián Betular. Pese a que su torta estuvo a la altura de lo esperado, la performance de Cande Vetrano estuvo por debajo de sus competidores y se quedo fuera de la final. “Pienso que es un montó. Di todo”, destacó la actriz.

Una vez que el jurado anunció que la concursante debía dejar su delantal, llegó una emotiva despedida. “Hay un montón de gente que te quiere y te ama. Sos muy simple y sofisticada al mismo tiempo. Siempre con buen humor. Cocinando con alegría y terror al mismo tiempo. Demostrás todas tus emociones, no te guardás ninguna. Inspirás a mucha gente. Me llevo un recuerdo muy lindo. Te felicito”, destacó Donato De Santis.

Por su parte, Germán Martitegui remarcó las virtudes de la concursante: “Escuchame tía Cande, ninguna tristeza. Tu paso por acá fue alegría pura. Sos tan inteligente, tan talentosa, tan chiquita. Sé que tenés una carrera espectacular por delante. Al verte puedo darme cuenta que podés hacer lo que quieras con tu vida. Te vamos a extrañar”.

A su turno, Betular no pudo contener las lágrimas. “Me hace llorar. La verdad es que esto es un juego, pero te tengo tanto cariño que no se ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta, yo sabía que ibas a llegar lejos y acá estás. Me brindás una alegría que me hace olvidar todo lo que está pasando afuera. Tu paso por acá fue fabuloso. Muchas gracias por todo lo que me enseñaste”. Antes de dejar su delantal, Vetrano también se quebró y agradeció a todos los presentes en el programa. “Estoy tan agradecida, le quiero agradecer al jurado. Me llevo todo el aprendizaje a nivel culinario y personal. El equipo es lo más. Y le quiero agradecer a mis compañeros, ellos hicieron que este camino sea copado, amable, fresco. Y a mi novio que me ayudó mucho en este camino. Me voy con el corazón contento y lleno de alegría”, señaló.

De esta manera, los participantes que siguen en carrera son Georgina Barbarossa, Sol Pérez y Gastón Dalmau.