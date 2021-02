Embarazada de cinco meses, Noelia Marzol se casó finalmente con Ramiro Arias

Después de confirmar semanas atrás que está embarazada de su primer hijo, Noelia Marzol decidió dar un paso más en su relación con Ramiro Arias y este jueves pasó finalmente por el registro civil para casarse. La actriz había suspendido la ceremonia días atrás por compromisos laborales de su pareja. El testigo de la unión fue José María Muscari.

“Oficialmente casados”, escribió Noelia en sus historias de Instagram sobre una foto junto a su flamante marido y la libreta roja que los une en matrimonio. Además, agregó en el posteo el emoji de un corazón. En un video que compartió en la misma red social mostró el momento previo al dar el 'Sí, quiero' donde se veía a un grupo de amigos y al productor teatral junto a ellos. “Estamos todos, mis testigos, mi suegra, mi papá”. Luego agregó una filmación de cuando todos los invitados les arrojaron arroz al salir del registro civil.

Por su parte Muscari también publicó en sus redes sociales momentos de lo que fue la ceremonia. “¿Qué sentís Rami?”, se escuchó que le preguntó el productor al flamante novio, que se mostró un poco preocupado porque el papá de Noelia tardó un poco en llegar.

Marzol y Arias se comprometieron en septiembre de 2020, al cumplir un año de noviazgo. A finales de diciembre decidieron poner fecha de casamiento, la cual en primera instancia quedó pautada para el 25 de enero. Sin embargo, en ese momento debieron posponerlo. La actriz y bailarina explicó que el motivo de esta decisión, lejos de tratarse de de algún conflicto con Arias, tenía que ver con algo laboral dado que dependía del resultado de un partido de fútbol de Quilmes, club donde juega Ramiro. “¡Me quedé con el vestido de novia colgando! Ahora tendremos que sacar una nueva fecha en el registro civil”, expresó con un poco de humor días atrás.



En ese momento además aclaró que reprogramar la fecha en tiempos de pandemia no era una tarea fácil y hasta se había imaginado que la ceremonia quedaría para más adelante: “No creo que logremos casarnos pronto. Está complicado el tema de las fechas para el civil. Pero bueno, es lo que nos tocó”, sostuvo. Asimismo explicó que ningún papel o libreta iba a cambiar los sentimientos por el futuro papá de su hijo. “Más amor que suspender mi boda por un partido creo que no existe. Tanto para él como para mí es difícil seguirnos el ritmo con las profesiones de cada uno. Pero nos entendemos. Las pasiones no se explican”, expresó. Sin embargo, las cosas se acomodaron y logró conseguir fecha pronto.