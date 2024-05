Emilia Mernes ya tiene un diagnóstico y reprogramaron los shows

Emilia Mernes se encuentra en un delicado estado de salud. Tras la preocupación que generó la noticia entre sus fans, un comunicado oficial de la artista dio a conocer el primer diagnóstico oficial.

“Queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y, según los resultados de una endoscopia, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda”, informaron.

Luego, explicaron por qué se demorará un poco más la vuelta de la intérprete de “En la intimidad” a los escenarios. “Por recomendación médica se le indicó reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación. Gracias a los fans y a los medios por sus buenos deseos y seguimiento de su salud”, agregaron.

Debido al cuatro que atraviesa Emilia, la organización confirmó que el show estipulado para el viernes 10 de mayo en la ciudad de Salta será reprogramado. Por el momento, no se conoce cuál será la nueva fecha.

Por el momento, la cantante no ha hablado en redes sociales sobre su situación y se limitó a compartir los comunicados de su equipo de prensa.

Qué le pasó a Emilia Mernes

Emilia Mernes tuvo que cancelar su show el pasado viernes 3 de mayo en el Arena de Buenos Aires a último momento. Desde su equipo de prensa anunciaron que se reprogramaba para este martes 7 de mayo, pero debido a que la cantante no logró reponerse finalmente se postergó para el 26 de mayo.

El anuncio se hizo a minutos del horario que estaba pactado que salga a escena. Acompañada de su equipo, subió al escenario y le dijo a su público: “Quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. El médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón. Perdón”.