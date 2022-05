Emma Stone reveló que sufre ansiedad y ataques de pánico: "Actuar es una terapia"

La actriz estadounidense Emma Stone, confesó en una sincera entrevista para The Talks, que sufre de ataques de pánico. La ganadora del Óscar en el 2017 como Mejor Actriz, dijo que encontró en la actuación, la forma de canalizar el miedo. Esto le ayudó a encontrar una salida, en medio de su constante lucha contra la ansiedad y los ataques de pánico.

Según dijo la protagonista de Cruella y La La Land, desde muy niña, el canto y la actuación estuvo muy presente en su casa. Emma Stone recuerda con mucha nitidez, como su madre jugaba en casa, a estar arriba de un escenario haciendo parte de Los Miserables. “Después de eso, cantar se convirtió en un medio para expresar sentimientos, que era mucho más grande que solo decirlo”, acotó la actriz.

PH: AFP / EMMA STONE CONFESÓ QUE SUFRE ATAQUES DE PÁNICO: “ACTUAR ES UNA TERAPIA”.

Emma Stone es una artista completa, de hecho, afirmó que durante 10 años tomó clases de baile; sin embargo, se hizo una autocrítica y aseguró que nunca podría llegar a ser tan buena bailarina. Al darse cuenta de esto, decidió que la actuación sería el camino a seguir.

“Actuar es una especie de suspensión de todo lo demás que está sucediendo, y es bueno tener algo así. Al igual que en La La Land, el baile de salón fue muy difícil para mí porque tengo un nervio pinzado en el lado izquierdo y la forma en que tienes que sostenerte para el baile de salón; tenía dolores punzantes en mis ojos cada vez que lo hacíamos”, expresó para The Talks, la actriz.

La reconocida actriz manifestó que, gracias a la actuación, pudo encontrar un equilibrio y canalizar, desde muy niña, la energía que la supera y que no sabía cómo sacar: “Actuar es una terapia, especialmente cuando era niño, fue bueno tener una salida como esa cuando realmente estaba luchando con ataques de pánico”.

Emma remarcó en la entrevista para la fuente, que gracias a que puedo estar y expresarse arriba de un escenariod esde muy niña, pudo apaciguar el miedo y así aventurarse a probar nuevos y aterradores desafíos que la ponían a prueba.

“No diría que actuar es una cura para la ansiedad, pero cuando tienes un exceso de energía que se vuelve hacia adentro y te hace pensar demasiado, puedes comenzar a entrar en pánico”, aclaró Emma.

Emma Stone se considera una mujer sensible

A la pregunta si siempre se ha considerado una mujer sensible, Emma Stone contestó de manera directa. “Seguro. Absolutamente”, y amplió: “Durante mucho tiempo pensé que ser una persona sensible era una maldición”, le contó la actriz a The Talks.

Emma Stone liberó su corazón y manifestó que las cosas externas la suelen afectar de manera considerable, y que eso la hace sentir muy mal. “En ese sentido tus alas pueden sentirse rotas, especialmente cuando me equivoco, cuando cometo un error”, comentó la actriz.

“Toda mi vida eso ha sido lo más difícil porque siento que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero las cosas se me escapan, ya sabes, soy humana. Cometo errores o decisiones extrañas o desearía haber hecho algo diferente. Pero aprendo de los errores... Siento eso todo el tiempo, nunca siento que lo estoy haciendo bien todo el tiempo”, manifestó Emma Stone.