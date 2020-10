En medio del escándalo, Gustavo Conti le dedicó un mensaje a Ximena Capristo por el Día de la Madre

Luego de sacar a la luz chats comprometedores entre su marido Gustavo Conti y una mujer, Ximena Capristo dijo que debería ser él quien dé explicaciones sobre lo ocurrido, pero que no cree que lo haga. “No tengo nada que decir, el que tiene que salir a hablar en todo caso es él", dijo hace apenas 48 horas atrás la ex Gran Hermano, que este domingo recibió un saludo especial de su pareja al celebrarse en Día de la Madre.

El actor usó su cuenta de Instagram para dedicarle a Ximena un escrito relacionado a su día. “Te amamos solamente por ser u?nica y maravillosa”, escribió, junto a un video en el que aparece la actriz jugando con Félix, el hijo de tres años del matrimonio. “Feliz Día de la madre, @ximecapristo”, agregó, tras el escándalo de infidelidad.

Hasta ahora el actor no se refirió al tema. Incluso reapareció en las redes sociales como si nada hubiera pasado, compartiendo videos de recuerdos jugando con su hijo y clips de Kwai, una red social similar a TikTok.

“Años que me callo, me aburro. Uno se termina enterando de todo”, había escrito Ximena Capristo en sus historias de Instagram junto con unas capturas de chat de su pareja, Gustavo Conti, con varias mujeres. Horas más tarde, la ex Gran Hermano borró las capturas.

“Años que me callo, me aburro”, fue lo primero que escribió la actriz. “Te apapaché, me tomo un avión. Lo robo, no me importa nada”, le dijo a Conti una de las mujeres, y Capristo sostuvo: “La hippie no lo hace, es puro bla bla. Es chorra, la señorita”. “O me lo tomo yo. Cuando me rajen”, respondió el actor. Entonces, su mujer aseguró: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”.

Ximena y Gustavo se conocieron en el 2001, en la segunda edición del reality por ese entonces conducido por Soledad Silveyra. El flechazo fue instantáneo y al poco tiempo de salir de la casa se fueron a vivir juntos, esta vez ya sin cámaras. Seis años después la pareja se casó.

A diferencia de otras parejas mediáticas, ellos nunca sacaron sus trapitos al sol frente a cámara. Recién en el verano del 2016 tuvieron una crisis que se hizo pública. “Discutimos muchas veces en estos quince años. No estamos bien, el primer factor que activó esta crisis fue la convivencia, porque alquilamos un departamento chico. Hace tantos años que estoy con él y nunca dejé de estar con él. Siempre estamos el uno con el otro. En estos años jamás nadie supo de nuestras peleas. Últimamente discutíamos en cualquier lugar”, había contado ella en aquel momento.

Este año Capristo habló en el programa de Marley sobre la posibilidad de abrir la pareja. Él no la tomó en serio: “Creo que si llego a estar con otra mujer, la Negra agarra una ametralladora y hace un desastre. Se hace la superada. No es celosa, lo justo y necesario. No es una mina que se está picando la cabeza constantemente. Tampoco le doy motivos”.

