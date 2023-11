En qué momento terminé al lado de ellas: la emoción de la swiftie que fue invitada por Jimena Barón a River

Jimena Barón ue invitada a ver el show de Taylor Swift en el Monumental y tuvo un gesto conmovedor: decidió llevar a una swiftie que no hubiera conseguido entradas. Mía Alonso, una joven de 20 años que vende pulseras en el Planetario, fue la afortunada.

Aún emocionada por lo vivido este domingo, la swiftie dialogó con TN Show y contó todos los detalles: desde que recibió el primer mensaje hasta que La Cobra la pasó a buscar con su auto para ir al Monumental.

Jimena Barón tomándole fotos a Mía previo al show de Taylor Swift. (Foto: Captura Instagram /jmena)Por: Sabrina Sistro

“¿Querés venir a ver a Taylor conmigo?”: el mensaje de Jimena Barón que desconcertó a Mía

Casi todos los domingos, Mía va al Planetario donde vende pulseras. Uno de los objetivos era recaudar el dinero para pagar la entrada al show de Taylor Swift: “Sí, tenía la esperanza de llegar, pero más allá del costo, el tema era la página. Así que esperaba conseguir alguna de reventa... Estaba intentando”.

Las pulseritas de Mía se volvieron virales. (Foto: Captura Twitter)Por: Sabrina Sistro

Este domingo no fue la excepción: Mía fue al Planetario a vender pulseras y se encontró con tres chicas que le habían encargado unas personalizadas de la estrella estadounidense. “Se las di y se quedaron hablando conmigo de Taylor y todo el boom”, contó la joven que no puede ocultar su fanatismo por la intérprete de “Cruel Summer”.

Jimena Barón sorprendió a una fanática swiftie (Foto: Captura Instagram /jmena)

Después de ese encuentro, Mía dejó el celular y cuando lo miró tenía decenas de mensajes y llamadas perdidas. “Eran estas tres chicas, a las que yo les había dado mi número por cualquier cosa, y Jimena Barón diciéndome que tenía una entrada para Taylor Swift”, recordó aún sorprendida.

“Primero vi los mensajes de las tres chicas que me decían 'te tenemos una sorpresa, tenemos una entrada para Taylor'”, relató. Inmediatamente, les contó todo a sus papás y a su novio: “Mi mamá preocupada me dijo 'acabás de conocerlas, no sabés si es verdad. Es mejor cuidarse'”.

Jimena Barón sorprendió a una fanática swiftie (Foto: Captura Instagram /jmena)

Pero fue entonces cuando vio el mensaje de La Cobra. Sin entender nada de lo que estaba ocurriendo, habló con Agus, la chica que hizo de nexo entre la artista y ella, que le explicó que Jimena estaba dispuesta a invitar a una swiftie a ver el show en el Monumental. “Corté la llamada, me fui a Twitter y vi que era cierto. No lo podía creer”, admitió emocionada.

“Muchos me criticaron y dijeron que le había contestado seca, pero estaba en shock. Estaba llorando, convenciendo a mis papás, hablando con las tres chicas y con Jimena”, explicó. “No me entraba tanta emoción en el cuerpo... No todos los días tenés un mensaje de Jimena Barón diciéndote 'Che, hola, agarrá tus cosas que vamos a ver a Taylor Swift, te llevo”, comentó entre risas.

Jimena Barón sorprendió a una fanática swiftie (Foto: Captura Instagram /jmena)

Solo bastó que Barón grabara un video para que sus papás confiaran en que realmente era la artista y la dejaran ir. “Ella se encargó de todo: nos encontramos en el Barrio Chino y fuimos. Durante el show, yo me metí entre la gente para ver mejor y ella me decía 'avisame dónde estás, cualquier cosa mandame mensaje'. Incluso después se siguió preocupando por mí porque, ella se tenía que ir antes, y me pidió que le avisara cuando llegara. Y hasta seguimos hablando y me preguntó cómo la había pasado”, destacó agradecida.

Consultada acerca de cómo fue compartir una salida con Barón, remarcó: “Todo el mundo la reconocía, la saludaba y le pedía fotos”. “Yo no lo podía creer. ¿En qué momento terminé en River al lado de Jimena Barón y Taylor Swift?”, lanzó entre risas.

A modo de cierre, concluyó: “El show fue precioso. Es Taylor Swift... Probablemente, fue la mejor noche de mi vida”.

El posteo de Jimena Barón tras compartir el show de Taylor Swift con Mía

Este lunes, Jimena Barón realizó un posteo en sus redes sociales. “Ayer fue el último show de Taylor Swift y mi invitada de honor fue Mía, una swiftie muy hermosa que se estaba volviendo cabizbaja a la casa porque vendió muchas pulseras, pero no fue suficiente para comprar la entrada”, contó.

El posteo de Jimena Barón tras ver a Taylor Swift con Mía. (Foto: Captura Instagram /jmena)Por: Sabrina Sistro

Acto seguido, remarcó: “Como yo tenía una, la invité y me hizo pasar una noche mucho más especial de lo que hubiera sido si no íbamos juntas”.

“Gracias Agus de Córdoba que apareciste en Twitter a contarme su historia y me pasaste su teléfono. La vida es mucho más linda cuando se comparte, estoy segura de que no nos llevamos nada, pero que vinimos a esto, a compartir y ver sonreír. Gracias Mía y gracias a todas las swifties por tanto cariño y pulseritas, fue una noche realmente mágica”, concluyó.