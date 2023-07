¿En serio?: Disney cambia Blancanieves y quedó uno solo enanito

Disney se puso entre ceja y ceja realizar remakes de sus éxitos de animación, pero con actores de carne y hueso. Y pese a que con La Sirenita no le fue tan bien, como sí con El Rey León o Aladdin, ahora lo que preocupa a propios y extraños es lo que sucederá con Blancanieves.

El filme de animación se convirtió en un clásico, fue el primero en producir Walt Disney en formato de largometraje y se estrenó en 1937. La remake estaba ya en producción, hasta que la huelga de intérpretes en Hollywood detuvo todo.

Lo mismo ocurrió con Lilo & Stitch, que frenó su rodaje en Hawaii.

En este Tweet se ven los personajes. Disney dijo que eran "fotos falsas", pero después se rectificó y aclaró que no eran "fotos oficiales".

Pero con Blancanieves, en la que Gal Gadot (Mujer Maravilla) interpretará a la bruja y madrastra malvada, parece que las preocupaciones pasan por otro lado, al margen de que, depende de lo que dure la huelga, el estreno previsto para marzo de 2024 muy probablemente deba postergarse.

Basada igualmente en el relato de los hermanos Grimm, como lo hacía la película original, Disney contrató a Rachel Zegler (Amor sin barreras), la última de Shazam) como actriz protagonista. Fue una manera de continuar en la línea de llamar a la afroamericana Halle Bailey para ser La Sirenita: tener a intérpretes racializados en papeles de peso.

Peter Dinklage ("Game of Thrones") fue el primero en preguntarse cómo serían "los personajes aquejados de enanismo".

Fue Peter Dinklage, que interpretó a Tyrion Lannister en Game of Thrones, el primero que alzó su voz. Dijo hace unos meses que de poco iba a servir si la historia seguía tratando de forma despectiva a las personas aquejadas de enanismo.

Las burlas

Y ahora, cómo lucen los intérpretes que encarnarán a los acompañantes de Zegler se ha subido a las redes sociales, y ya vieron cómo es la gente en las redes: se burlaron con fiereza.

El Daily Mail publicó unas imágenes que provenían supuestamente del rodaje en Bedfordshire, en el Reino Unido. Y tituló la nota: “EXCLUSIVA: Blancanieves y los siete… ¿acompañantes políticamente correctos?”, mostrando a quienes identificaba como Zegler y su compañero de reparto Andrew Burnap junto a un grupo de intérpretes de distintos “géneros, etnias y estaturas”.

Disney ya había aclarado con anterioridad que pensaba sustituir a los enanos de la historia por“criaturas mágicas”para de esa manera “evitar reforzar los estereotipos”. Las personas que se ven en la foto no parecen mágicas, pero salvo uno, si algo no son, es que no son enanos. Hay afroamericanos y también una mujer.

Gal Gadot interpretará a la bruja y madrastra malvada de Blancanieves.

Llovieron los memes y las críticas, y Disney reaccionó, asegurando que esas fotos publicadas “son falsas y no pertenecen a nuestra producción”. Y pidió al Daily Mail que rectificara la información.

Como sea, y antes de que el medio sensacionalista hiciera nada, Disney volvió a tomar contacto con el Daily, y aclaró que las imágenes sí eran del rodaje, pero no eran “oficiales”. Dijo que su declaración previa había sido producto de un malentendido. El Daily Mail aclaró que los intérpretes principales de las fotos no eran Zegler y Burnap, sino que se trataba de dobles. Pero los otros ¿serán o no los ex siete enanitos que iban a cavar, cavar, cavar, cavar, y no menoscabar en la oscuridad de la mina?

Cuando haya fotos oficiales, volvemos. (Fuente Clarín)