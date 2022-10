Entre lágrimas, Lizy Tagliani contó cómo mataron a su perrita: "No pude hacer nada"

Lizy Tagliani sorprendió esta mañana al compartir un crudo video en el que se la puede ver con su perra Tati en los brazos, desvanecida y ensangrentada, mientras ella relata el horror del que fue testigo.

“Lo vi justo, pero no pude hacer nada. Mier... mi Tati, por dios”, escribió en la publicación que en realidad era un mensaje que quería enviarle a su veterinario de confianza.

Luego pidió disculpas por compartirlo entre sus seguidores, ya que no era la intención y los nervios le jugaron una mala pasada. Más tarde, compartió unas dolorosas palabras que confirmaron la peor noticia: “Lamentablemente, ya no vive, pero la quiero recordar así”. Así quiere Lizy Tagliani que se recuerde a su perra Tati. (Foto: Instagram @lizytagliani)

Lizy Tagliani se despidió de Tati, la perrita que era de su mamá

“Estaba a punto de cumplir sus 19 años. Ella y Benito son los últimos perros de mi mamá. Me hubiese encantado que se vaya de otra manera...”, expresó Lizy Tagliani con dolor.

Acto seguido, relató cómo se dieron los hechos: “Yo vi como un perro la captó y la pasó para el otro lado, pero no pude hacer nada. Corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido. Cuando la llamé, me movió la cola y se durmió... hasta último momento, diosa”.

“Ahora estoy enojada conmigo, pero puedo entender a la naturaleza”, manifestó apenada. Por último, se despidió de su fiel compañera: “Tati sabes lo que te amo y lo que te voy a extrañar. Ojalá puedas entender que no pude hacer nada”. Lizy Tagliani junto a tres de sus mascotas. (Foto: Instagram Lizy Tagliani)

La semana pasada, sus otros dos perros se lastimaron en el terreno de su nueva casa, donde vive con Sebastián Nebot. También en su Instagram, la conductora había contado que sospechaba de algún alambrado roto, ya que ambos presentaban cortes grandes y superficiales. No fue algo menor: los veterinarios improvisaron un quirófano en su casa para suturar a una de las mascotas.

Lizy viene de una semana agitada: también fue víctima de un choque en cadena en la autopista Buenos Aires- La Plata. Por suerte, no fue grave y lo contó en un video que grabó desde su camarín.

“Hola a todos. Ya llegué al teatro, un poco asustada, debo reconocer, pero bien”, comenzó diciendo. La actriz agradeció a todos los que se contactaron para saber cómo estaba y explicó lo ocurrido: “La verdad es que veníamos por la autopista y de repente frenaron autos adelante, frenamos nosotros, y a partir de ahí solo sentimos que el de atrás me tocó a mí y así”, precisó.