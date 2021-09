Estamos felices: Thelma Fardin confirmó su noviazgo con el ex de Florencia Kirchner

“Salud para él/la dueño/a de la otra copa. Afortunado/a como pocos”, comentó hace unos días un usuario una foto de Camilo Vaca Narvaja en la que se lo veía disfrutando de un almuerzo en Mendoza con una copa de vino. Por esas mismas horas Thelma Fardin también compartía imágenes de un almuerzo en la capital vinícola en la que se veía un paisaje de fondo muy similar al de la postal del referente de La Cámpora.

De inmediato comenzaron los rumores, ¿se trataba del mismo almuerzo? Si lo era, ¿se trataba de un viaje de pareja o simplemente amigos? Tras las especulaciones la actriz que este año protagonizó el filme La estrella roja, de Gabriel Lichtman y que no suele dar detalles de su vida sentimental habló con Teleshow.

“Sí, estamos en pareja”, confirmó al portal y sin dar detalles sobre los comienzos de la relación, celebró: “Estamos felices y enamorados”. Confirmando así que las fotos en las que se los veía por separado disfrutando de un vino mendocino, eran del mismo día y lugar.

Camilo Vaca Narvaja, dirigente peronista e hijo de Fernando Vaca Narvaja, uno de los fundadores de Montoneros, fue pareja de Florencia Kirchner entre el 2013 y 2013, con quien tuvo una hija, Helena. En el 2019 fue protagonista de las revistas del corazón al confirmar su relación con la actriz Julieta Ortega.

En el 2018 Thelma denunció en Nicaragua y públicamente a través de una conferencia con Actrices Argentinas a Juan Darthés por violación por un hecho ocurrido presuntamente en el 2009 en el marco de una gira de la tira juvenil Patito Feo. El 6 de abril de este año el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó ante el Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo una denuncia contra Juan Darthés. En noviembre se realizará el juicio en el vecino país, donde el actor se fue tras la denuncia.

Hace unas semanas, en diálogo con Los ángeles de la mañana ella se refirió a cómo la realización del juicio le permitirá seguir adelante con su vida: “No pienso en el momento en el que él vaya preso, sino que tiene más que ver conmigo, con dar vuelta la página. Que haya una fecha ya es liberador para mí”. Además, para ella una buena forma de seguir podría ser volver a trabajar, algo que muchas veces dejó de hacer: “Pasaron tres años (de la denuncia) y muchos mas sin que fuera publico, que me marcó en lo laboral porque me daba miedo”.

En ese sentido, había dicho que su decisión de irse del país hace unos años, había tenido que ver con evitar cruzar al ex Simona: “Volver (de México en el 2018) fue difícil y me di cuenta que no podía seguir con mi vida hasta no resolverlo (la denuncia). Seis o siete meses después de llegar a Argentina hice la denuncia. Volví sabiendo que tenía que encarar esto, mi vida tenía que continuar y no había algo resuelto, viví en otros países un poco esquivando la posibilidad de cruzar a estar persona”.

“¿Creés que en tu caso habrá Justicia?”, fue consultada hace un tiempo por Teleshow y dijo: “Es difícil, hasta acá ya salí de la regla, lamentablemente voy a las estadísticas, porque eso es lo que quiero cambiar, es difícil que se avance porque los estándares probatorios no están a la altura de como se tienen que investigar este tipo de delitos, porque son muy pocos los casos que obtienen Justicia. Además en mi caso esta la particularidad la dificultad de que tramita en Nicaragua y de que a quién denuncio se pudo refugiar en Brasil, entiendo, esta bien que los países tengan sus vericuetos para extraditar a una persona. Vivimos en este Estado de derecho y tenemos que ver de qué manera conseguir lo mas cercano a la Justicia, se ha dado un avance mas grande de lo que imaginé el día que tomé el avión a Nicaragua y no sé hasta qué punto me dé el cuerpo para perseguir la Justicia... si tengo que viajar a Brasil, si tengo que postergar la vida en pos de seguir avanzando, yo estoy a disposición”.