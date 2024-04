Estoy soltero, así fue la imitación de Fátima Florez de Milei después de la separación

Fátima Florez volvió con su show Fátima 100%, una gira nacional e internacional que arrancó el viernes en San Juan y el sábado, en Mendoza, y donde continúa con uno de sus personajes más celebrados: su expareja, el presidente Javier Milei.

Acompañada del periodista Marcelo Polino, una banda de músicos y bailarines, el show de Fátima en Mendoza incluyó todos los condimentos de actualidad. "¿Vieron que volví. Me extrañaron?", bromeó al imitar a la expresidenta Cristina Kirchner, quien después de siete meses apareció en público y habló en contra del Gobierno.

El show humorístico musical fue el más visto de la temporada en Mar del Plata y ahora empieza una gira de varios meses que, según dijo la artista, "espero nos lleve hasta Las Vegas". La vuelta de Fátima, recién separada de Milei, fue bastante accidentada. El espectáculo del sábado a la noche en el auditorio Ángel Bustelo de la ciudad de Mendoza empezó una hora más tarde, por problemas técnicos con el sonido.

El inicio estaba previsto para las 21 y el público tuvo que esperar casi una hora al aire libre, con frío, en una extensa cola en el Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza.

Cuando el público empezó a entrar, faltaban lugares donde ubicarse. Quedaron espectadores de pie en los pasillos. Fátima, ante la incomodidad de la platea, interrumpió su actuación y pidió a los que estaban sin asiento, que se acercaran cerca del escenario. Varios tuvieron que sentarse en el piso.

El show Fátima 100% comenzó minutos después de las 22. Más allá de los nervios evidentes por un nuevo estreno y las complicaciones técnicas, que en el caso del sonido, continuaron en algunos segmentos, la artista fue ovacionada. Cada una de sus escenas celebradas con un largo aplauso.

Comenzó con las imitaciones con baile de Taylor Swift, Tina Turner, Marylin Monroe, Liza Minnelli. Y siguió con la parodia de las estrellas locales: Carmen Barbieri, Yanina Latorre, Moria Casán, Marixa Balli, Mirtha Legrand y Susana Giménez.

En su elenco de famosas incluyó a Cristina Pérez. Y aprovechó la relación de pareja de la periodista con el ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, para bromear: "Te quiero Petri, no te pongas celoso".

En un ida y vuelta con Polino en el escenario, Fátima habló de su viaje a Miami, a principios de abril, cuando terminó formalmente su relación de pareja con el Presidente. "Vine más blanca de lo que me fui a Miami. No me agarró ni un rayito de sol", ironizó.

Casi al cierre, llegó el esperado momento de la imitación a Javier Milei, con un león y banderas argentinas proyectadas en el escenario. Fátima corrió de un lado al otro, con sus brazos en alto. A todo volumen sonaba la canción Panic Show, de La Renga, utilizada tantas veces en la campaña presidencial de Milei.

Algo incómoda en su imitación de su expareja, la artista se tentó al ver que se le habían despegado las patillas y que, indefectiblemente, el público esperaba alguna mención a la reciente separación.

"Estoy soltero", dijo Florez, con el tono de la voz de Milei. Se rió y agregó: "Cómo me gusta Fátima", en un guiño a lo que ella misma ha contado, sobre un vínculo de amistad y respeto que persiste. Polino había adelantado lo que significa esta nueva gira, en una nueva etapa para Florez: "Tenemos un super show, nos fue muy bien en el verano, salimos primeros a nivel nacional, en cantidad de espectadores. Así que estamos muy contentos. Fátima hace como 15 personajes y yo soy un poco el que guía el show, nos entendemos mirándonos”.

El espectáculo que fue suceso en la temporada de verano, con funciones sold out en el mítico Teatro Roxy de Mar del Plata, continúa por varias provincias, Uruguay, en el Luna Park en Buenos Aires, y esperan cerrar en Miami y Las Vegas.