Fabiana Cantilo reveló que no le permiten ver a Charly García: "Lo último que sé es que no camina"

Fabiana Cantilo sorprendió a todos cuando reveló que el entorno de Charly García no deja que lo vea. En diálogo con La Nación, la artista explicó que desde hace tiempo no tiene noticias de su colega porque su entorno está en contra.

Cuando el periodista le consultó si estaba en contacto con el músico, ella fue contundente: “No me lo dejan ver y ya dejé de insistir”. Acto seguido, explicó que Fito Páez es quien le va comunicando las novedades sobre la salud de Charly. “Lo último que sé es que no camina”, sumó.

“No sé si no me quieren. No sé que pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León Gieco, pero él está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar”, concluyó. Fabiana Cantilo junto a Charly García y Fito Paez (Foto: Instagram / fabitacontenta)

Cómo está la salud de Charly García

A mediados de agosto, Charly García fue internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta. Después de algunos días allí, el músico recibió el alta médica y publicó un mensaje para su público.

“¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, escribió el compositor de “Promesas sobre el bidet”. En las instantáneas que compartió se lo pudo ver en excelente estado y muy sonriente. El músico se encuentra en su casa. (Fuente: Instagram/charlygarcia)

Inmediatamente, llegaron los mensajes de los fanáticos que comentaron con alegría sobre la recuperación de Charly: “Te amo Charly me cagué en las patas”, “Me preocupaste Charly”, “Rezo mucho por Charly y agradecido por todo lo que es”, “Ver tu foto mientras te estoy escuchando, por supuesto. Ojalá fueras eterno”, “No me asustes más que jamás voy a estar preparado”.

En junio de este año salieron a la luz varios rumores sobre el estado de salud de Charly, quien se encuentra en silla de ruedas y con algunos problemas de movilidad. Sin embargo, su círculo íntimo desmintió algunas versiones que aseguraban que no podía hablar.