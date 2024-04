Fabiana Cantilo, sobre su economía: Me gasté toda mi plata y vivo al día"

Fabiana Cantilo es una de las cantantes argentinas más reconocidas. Es sin dudas una de las figuras del rock nacional, desde su incursión allá por la década del '80 cuando irrumpió junto a otros grandes artistas como Fito Páez y Charly García.

Cualquiera pensaría que durante muchos años amasó una gran fortuna y que hoy se da el gusto de vivir cómodamente, como sucede con varias estrellas que tras su auge en la música hacen otro tipo de inversiones para tener asegurado su futuro.

Pero la realidad de Fabiana Cantilo es muy diferente y necesita seguir tocando porque es hasta el día de hoy que vive al día. “Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo”.

“Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: 'Jodete por drogadicta'. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: 'Jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo”, dijo la artista durante una entrevista con Teleshow.

En cuanto a lo que hizo mal en su carrera, ella reconoció que nunca fue ordenada y puntualizó en los aspectos en los cuales se equivocó: “Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: 'A esta no la voy a contratar'. Entonces, no tenía como Lali, como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy lady vaga”.

También remarcó que fue mala eligiendo hombres ya que salvo Fito Páez y Nahuel Lerena todos los demás fueron “maltratadores y mujeriegos”.