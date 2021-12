Falleció Vicente Fernández a los 81 años de edad

La familia del famoso cantante mexicano dio a conocer mediante redes sociales que Vicente Fernández falleció este 12 de diciembre a las 6:15 am . El Charro de Huentitán tenía 81 años.

El deceso ocurrió luego de que el intérprete de Hermoso cariño pasara cuatro meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de la caída que sufrió en agosto. En el mensaje difundido en su cuenta de Instagram se puede leer lo siguiente:

FOTO: Instagram/@_vicentefdez

La muerte del Charro de Huentitán conmocionó profundamente a sus millones de fans, a sus colegas y sobre todo a su familia, de acuerdo con los reporteros que acudían a recibir el parte de salud, sus hijos y nietos llevaban un par de días reuniéndose en el hospital Country 2000 de Guadalajara, sitio donde falleció el cantante.

La salud de este artista de talla mundial decayó desde el pasado 9 de diciembre, fecha en que se reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva el pasado 1º de diciembre. Cabe señalar que Vicente Fernández se encontraba hospitalizado desde el 9 de agosto de este año tras sufrir una caída.

Durante una emisión de Venga la Alegría, los conductores comentaron que la actitud de Alejandro Fernández durante una entrevista podría dar a entender que la salud de Vicente empeoró en los últimos días, pues trascendió que uno de sus pulmones presentó fallas; hecho que “El Potrillo” no desmintió.

Este fue uno de los últimos comunicados emitidos por su familia, en el cual detallaron la complicada situación que atravesaba Vicente Fernández (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Un día después, el 10 de diciembre, Vicente Fernández Jr. confirmó que su papá se encontraba en una situación bastante preocupante: “Esta grave, está delicado. Estamos todos en oraciones”, declaró el hijo del Charro de Huentitán ante las cámaras del matutino de TV Azteca mientras partía del hospital en su carro.

Ese día también se reportó que Vicente Fernández Jr. y su madre, Cuquita Abarca, habían acudido al hospital desde las primeras horas del 10 de diciembre, situación que generó extrañeza entre los reporteros que están a las afueras del lugar, pues notaron que las visitas eran más tarde respecto a los cuatro meses que permaneció internado el cantante de Acá entre nos.

Por su lado, el hijo de Alejandro Fernández reveló a Venga la Alegría cçomo estaba durante los últimos días: “Está sedadito, pero está estable. (los doctores) están trabajando y yo tengo confianza de que va a estar bien”, explicó el joven al salir de su visita.

Durante las últimas horas de vida del cantante, el amor de su vida, Cuquita Abarca así como sus hijos Vicente Fernández Jr. y Alejandra estuvieron dentro del hospital orando y concentrando su energía en la mejora de Chente.

A pesar de su muerte, la larga y premiada trayectoria de Vicente Fernández aún no llega a su fin, pues a finales de 2020 anunció que tenía muchísimo material preparado en su famoso rancho Los tres potrillos: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.

De acuerdo con su sitio web oficial, Vicente Chente Fernández nació un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco, México. Este lugar le daría su apodo más conocido, es decir, El Charro de Huentitán.

Chente soñó con su carrera como cantante desde que era sólo un niño, así que a los ocho años aprendió a tocar la guitarra y comenzó sus estudios de música folclórica: ”Iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá 'cuando yo crezca voy a ser como ellos'”.

En su adolescencia, el joven cantante participaba en concursos y también tocaba en restaurantes y bodas; posteriormente se unió a agrupaciones como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luís Aguilar (Felipe Arriaga). También formó parte de un programa de radio de de música de mariachi llamado Amanecer Tapatío.

Así nació el amor entre Vicente Fernández y Doña Cuca (Foto: Facebook/Vicente Fernández)

En su juventud también comenzó la historia de su matrimonio con Cuquita Abarca, quien fue su compañera de vida desde los 23 años y con quien procreó a sus hijos Vicente Fernández Jr, Alejandro y Alejandra Fernández. Ese sólo sería el inicio de la Dinastía Fernández, pues tuvo la fortuna de conocer a sus nietos y en este año nació Cayetana, su primera bisnieta.

Diversas disqueras lo rechazaron, pero su suerte cambió tras la muerte de Javier Solís, el cantante de bolero ranchero, dichas empresas lo comenzaron a llamar y en 1966, Fernández firmó su contrato con CBS México (hoy Sony Music); sus primeros sencillos fueron Tu Camino y El Mío, Perdóname y Cantina del Barrio.

Esa oportunidad lo catapultaría al éxito mundial, pues protagonizó películas, lanzó decenas de discos y recibió premios, el más reciente fue el Latin Grammy 2021.