Fernando Burlando reveló uno de los últimos pedidos de Silvina Luna antes de morir

La muerte de Silvina Luna todavía genera dolor en las personas que la quisieron. En las últimas horas, Fernando Burlando, su abogado, reveló un detalle que todavía era desconocido y se trata de un pedido que le realizó la modelo antes de fallecer en el Hospital Italiano.

Además, el letrado mencionó que ya trabaja para cumplir con lo solicitado por la exparticipante de Gran Hermano. Durante una entrevista radial, el abogado reveló que podría desarrollarse un contenido audiovisual a raíz del calvario que vivió ella y otras personas que se operaron con Aníbal Lotocki.

En charla con La Once Diez, Fernando Burlando recordó: “Ella me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”.

Además del proyecto artístico que busca generar conciencia y mostrar las consecuencias de las operaciones de Lotocki, también se refirió a la situación judicial del médico. “Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, va preso", clarificó el letrado.

En esa línea, sumó: "Hay papers e investigaciones que demuestran que la sustancia que usó Lotocki genera todo lo que le ocurrió a Silvina y tiene una sentencia condenatoria a cuatro años de prisión. Lo que se viene ahora es evaluar si frente a esta condena que existe y la gran cantidad de causas que hay abiertas en contra de Lotocki en plena investigación, no hay una situación de riesgo procesal”.

Días antes de ser internada en el Hospital Italiano, donde pasó casi tres meses hasta que falleció, reveló en una entrevista los deseos que le quedaban por cumplir en su vida. "Viajes y pareja", mencionó Silvina Luna cuando todavía se encontraba en su casa.