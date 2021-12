Fiorella Vitelli confesó que sufrió maltrato en BDA: "Me robaron la sonrisa"

Fiorella Vitelli, nutricionista y excolumnista de Buenos Días América, el ciclo conducido por Antonio Laje en América, se animó a hablar después de la abrupta e inesperada salida de María Belén Ludueña del programa. La profesional denunció que sufrió maltrato en el noticiero, además de haberla dejado sin trabajo en plena pandemia.

El desconsolado llanto de María Belén Ludueña, de 35 años, al despedirse de Buenos Días América, sorprendiendo totalmente al público, sus sugestivas respuestas en La Noche de Mirtha (El Trece) sobre cómo se llevaba con Antonio Laje, de 59, y un demoledor tuit de de Ángel de Brito hablando abiertamente de maltrato por parte del conductor, generaron que exintegrantes de BDA como Fiorella Vitelli y Mai Pistiner hablaran sobre el hostil clima que hay en el programa.

Si bien Fiorella Vitelli dijo en sus historias de Instagram que tenía miedo de hablar, este martes 30 de noviembre se animó, en medio de la polémica que se generó por María Belén Ludueña, a contar lo que vivió durante su estadía laboral en el programa de Antonio Laje. La nutricionista aseguró que la dejaron sin trabajo sin avisarle, al tiempo que mientras estuvo en el programa por cucaracha le decían que “estaba horrible”.

"Esto de los egos está bastante presente. Me tocó trabajar en editoriales, hospitales y pasaba lo mismo. Hay que ver cómo se comporta la persona que tiene un cargo de autoridad", dijo Vitelli en Por si las moscas? (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Qué dijo Fiorella Vitelli sobre Buenos Días América y Antonio Laje

"Lo que me pasó a mí es que no me di cuenta cómo había empezado a naturalizar ciertas conductas de violencia. Eso es muy importante para tener en cuenta. Cuando echaban personal, compañeras me decían 'cuidate, estate atenta'. Una no se empieza a dar cuenta o dice 'debe ser así' porque no conozco otra cosa. Es importante saber que cuando hay una situación de violencia laboral no es de una sola la persona responsable", explicó. Y señaló que "Capaz uno piensa que es la persona que está enfrente de cámara, pero no podría hacerlo si no hubiese todo una estructura atrás", sostuvo la nutricionista, que fue echada de BDA tras el inicio de la pandemia de Covid-19.

"No me pude ni despedir. En mi caso fue particular, porque empezó el aislamiento y una persona de recursos humanos, que ahora fue ascendida, me dijo 'se esta hablando del monotema y no hay lugar para vos'", reveló Fiorella Vitelli. "Era la única personal de salud que había. Y después no me avisaron cuando volvía, a pesar de que tenía contrato de exclusividad y un contrato hasta febrero de 2021. Preguntaba por mi regreso y me empezaron a tratar de hincha, de pesada", denunció Fiorella.

"Me dejaron sin trabajo y sin ingresos en plena pandemia. No tenía posibilidad de buscar otro trabajo y no podía ni pagar el alquiler. Nadie se contactó conmigo, ni la productora ejecutiva, ni el conductor. Me quedé esperando en mi casa encerrada", aseguró. "Yo nunca supe que me echaron. Como una estúpida le seguía mandando mensajes a la productora ejecutiva con ideas después me di cuenta que era una idiota y que me habían sacado", reveló indignada.

"Después el maltrato en la cucaracha de manera permanente. Por ejemplo, que te digan 'estás horrible' antes de salir al aire. En el instante antes te dicen eso. Yo a la vestuarista me la pagaba de manera particular con mucho esfuerzo. Cosas muy brutas permanentemente, muy fuertes. He escuchado que le digan a otros 'estás obeso, salí del aire'. Después otras cosas como 'mirá que yo tengo reemplazo'", relató la ex BDA.

"El maltrato, el tono alto... Son un montón de cosas que son de una sola persona, es de todo el sistema. Pensé que la televisión era así. Y después fui a trabajar a Canal 9 y me di cuenta que no, que nada que ver", aseguró la licenciada en nutrición de El Nueve y FM Metro 95.1.

"Estar hablando al aire y que otras personas estén discutiendo y vos las escuchás por la cucaracha. Y después decís algo y te dicen 'callate'. Luego, de RRHH aplastándote la cabeza y la amenaza permanente de 'no se te ocurra armar quilombo o te vas a quedar sin laburo'. Uno dice 'y por qué no nos animamos a decirlo'. Y es porque tengo miedo de no trabajar nunca más", expresó.

Qué pasó con María Belén Ludueña

Cuando Nilda Sarli le consultó sobre la salida de María Belén Ludueña de Buenos Días América y que sintió al verla llorando desconsolada, Fiorella Vitelli dijo: "Yo la llamé a Belu. Trabajamos juntas. Cuando llegó, yo traté de hacerle el ambiente lo más amable posible. Quedamos amigas. Los columnistas nos cuidamos muchos, éramos como familia, nos llevábamos espectacular", indicó sobre su excompañera, y destacó al resto de sus compañeros panelistas. Pero insistió con que en BDA "Era 'hacés lo que te digo o te vas'", dijo.

Fiorella contó que llamó a María Belén Ludueña cuando se fue. "Charlamos un montón. Nos acompañamos. Los que vivimos cosas similares podemos empatizar", señaló, confirmando de alguna manera que, efectivamente, la periodista se fue de BDA por cruces con Laje y la producción.

"Yo no hablé cuando me fui porque tenía miedo de quedarme sin laburo. Es importante visibilizar ciertas cosas para que esto siga pasando. No es quedarse en el discurso del machismo o feminismo, porque también hay mujeres que son iguales o peores", aseguró Fiorella. "Ojo con señalar una sola persona, hay toda una estructura ahí. No todos, yo estuve de invitada con Mariano Iúdica y era un placer, era diferente. Así que tiene que ver con una producción y toda una parte de atrás que es hostil", remarcó la exintegrante de Buenos Días América.

"Si siguen pasando compañeras y a todas les pasa lo mismo, me parece que algo hay que hacer. Hay veces que el mensaje era 'estás gorda'. O a mí me pasaba que estaba muy flaca. ¡Dejemos de opinar de los cuerpos, por Dios!", exigió la profesional de la salud.

"Son muchas situaciones de microviolencia. Le pongo ese nombre porque es una cosita y otra cosita que a mí me cambió la personalidad. Tenia la mirada para abajo, me quitaron la paz, me robaron la sonrisa. A tu casa te vas puteando y llorando. Es la realidad permanente", lamentó Fiorella Vitelli.

Por último, la nutricionista dijo: "No te voy a mentir, corto esta comunicación con miedo terrible, porque no mido las consecuencias que puede haber. Pero lo único que me da paz es estar en coherencia con mis valores y con las personas que están viviendo lo mismo que yo o que las han vivido. Espero no quedarme sin laburo otra vez", concluyó.

Exitoina