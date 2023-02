Fito Páez compartió su reacción tras perder ante Rosalía en los premios Grammy

En la noche del domingo se realizó la entrega número 65 de los premios Grammy y Fito Páez estuvo nominado en la categoría “Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo” (Best Latin Rock or Alternative Album), siendo el único argentino que se presentó en la premiación.

El músico rosarino fue reconocido por tercera vez con una nominación de la mano de la Academia de la Música y en esta ocasión fue por el disco “Los años salvajes”, que contiene canciones como “Encuentros cercanos”, “Vamos a lograrlo”, “Lo mejor de nuestras vidas”, “Shut Up”, entre otros.

Fito compitió en la misma categoría con los álbumes Tinta y tiempo, de Jorge Drexler; Motomami, de Rosalía; 1940 Carmen, de Mon Laferte, El alimento, de Cimafunk y Alegoría, de Gaby Moreno.

Finalmente, el reconocido disco de Rosalía resultó vencedor en la categoría. Por su parte, Fito celebró haber estado nominado e hizo una publicación especial de Instagram.

“¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos!”, escribió el cantante de “Un vestido y un amor”, quien fue a la ceremonia acompañado de su novia, Eugenia Kolodziej, y juntos posaron en la alfombra roja de los premios que se llevaron a cabo en Los Ángeles. Los músicos latinoamericanos estuvieron nominados en la misma categoría de los Grammy. (Foto: Instagram/FitoPaezMusica)

Además, en el registro hecho de la gala de los Grammy se pudo ver al músico posando con Elvis Costello, quien grabó la canción “Beer Blues” junto a Páez para el álbum nominado. También, el rosarino se fotografió con Drexler.

Beyoncé rompió un récord y agradeció a la comunidad LGBT

Por otro lado, la gran figura de la noche fue Beyoncé, quien se convirtió en la artista con más Grammys en su haber, superando el récord que antes pertenecía al director húngaro-británico Georg Solti. Luego de haber ganado cuatro estatuillas en la edición número 65 de los premios, la cantante es poseedora de 32 galardones.

La cantante dedicó su premio y su récord a su tío, quien fue de gran inspirtación para Renaissance, además de agradecer específicamente a la comunidad LGBT: “Estoy tratando de no emocionarme. Gracias a Dios por cuidarme; a mi tío que ya no está conmigo; a mis padres por quererme y animarme; a mi bello marido y a mis tres hijos que están mirando esto en casa. Por supuesto, también a la comunidad queer por apoyarme tanto”. Beyonce accepts the award for Best Dance/Electronic Music Album for "Renaissance" during the 65th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 5, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAYPor: REUTERS

Si bien Beyoncé contaba con nueve nominaciones esta edición de los Grammy, solo se llevó cuatro y en la más importante categoría, Álbum del año, fue Harry Styles quien terminó siendo vencedor.