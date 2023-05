Fito Páez publicó una foto retro junto a su hija Margarita y Charly García

Fito Páez sorprendió este martes a sus seguidores con una foto vintage junto a su hija menor y Charly García. Luego del estreno de la serie El amor después del amor, la vida íntima del rosarino se ha vuelto furor y esta postal desconocida hasta el momento fascino a sus seguidores.

“Charly cantándonos a Margui y a mí en Rosario. Sinfonía para adolescentes 2009. Prueba de sonido en el Hipódromo. Se me pianta un lagrimón y me hace tan feliz!”, escribió Fito para describir esta emotiva foto en blanco y negro que muestra al bicolor de espaldas y al rosarino contemplándolo.

La relación entre Fito y Charly se remonta a principios de los 80, cuando el ex Serú Girán lo convoca para ser parte de su banda. Páez era un declarado fanático de García y antes de cumplir 20 años ya estaba cumpliendo el sueño de tocar junto a su ídolo, tal como se documenta en la serie de Netflix. Un recuerdo de 2009. (Fuente: Instagram/fitopaezmusica)

Para El amor después del amor, Charly formaría parte de la canción “La rueda mágica” y más adelante también se sumaría a “Naturaleza sangre”, canción que apareció en el disco homónimo de Fito publicado en 2003.

En el plano personal, los músicos desarrollaron una íntima amistad, de hecho Charly fue uno de los pilares fundamentales cuando Fito se enteró el asesinato de su familia estando en Río de Janeiro junto a él.

Fito celebró su triunfo en los Premios Gardel 2023

Mientras tanto, el cantante y compositor se tomó un momento para agradecer un nuevo triunfo en los Premios Gardel que se celebran en el día de hoy. El galardón responde a Mejor Álbum Conceptual por el disco Futurología Arlt que también compitió en la categoría Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music.

“Desde la nublada Medellín recibo con mucho amor y gratitud el premio Carlos Gardel por Mejor Álbum Conceptual a Futurología Arlt, ese álbum que hicimos con tanta pasión con Diego Olivero y Gustavo Borner durante tanto tiempo. Se agradece un montón, les aseguro”, expresó el cantante de “Un vestido y un amor” desde Instagram. El músico recibió un nuevo Premio Gardel. (Fuente: Instagram(sonymusicargentina)

Además, la expareja de Cecilia Roth compite esta noche en las categorías de Mejor Álbum Canción de Autor por The golden light y Mejor Videoclip Corto por “Los años salvajes”, canción que interpreta junto a Fabiana Cantilo, aunque no estará presente en la ceremonia de premiación por no encontrarse en la Argentina.