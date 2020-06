Flor Torrente confesó que fue discriminada por su cuerpo: Llegué a pesar 43 kilos

Como cada sábado por la noche, Andy Kusnetzoff toca las fibras más íntimas de sus invitados en PH, Podemos Hablar y ellos abren su corazón frente a las cámaras. En este caso fue Flor Torrente quien reveló que años atrás fue discriminada por su peso.

En el ciclo, que se rige por las normas de seguridad sanitaria por la pandemia del coronavirus, también estuvieron como invitados Roberto Moldavsky, Mica Viciconte y Germán Paoloski.

Durante el programa, el conductor pidió que dieran un paso al frente quienes se hayan sentido discriminados por su cuerpo y fue la modelo y actriz quien se adelantó para relatar su historia.

Flor Torrente tuvo sus inicios en el medio artístico desde muy joven, dando sus primeros pasos dentro del modelaje. Sin embargo, ella aclaró que este trabajo le sirvió para independizarse económicamente de sus padres pero no es lo que más le apasiona, ya que ella considera que lo suyo es la actuación.

Sin embargo en un momento de su vida sufrió de mucha angustia y estrés, lo que desencadenó en una brusca perdida de peso: “Llegué a pesar 43 kilos“, comentó la actriz.

Ante la intervención médica, Flor Torrente recuperó 20 kilos en cuestión de semanas. Esto generó que uno de los trabajos de modelo que tenía se cancelara ya que fue discriminada por el cambio en su cuerpo. “Me bajaron de ese trabajo y me dijeron que no podía seguir haciéndolo porque estaba un poco gordita“, expresó.

“Es terrible que por esto se pierda el trabajo”: la indignación de Flor Torrente por la crisis en la ficción

Flor Torrente habló sobre la crisis en la ficción después que se supo la cancelación de “Separadas”, la novela de Polka que anunció su final de manera inesperada.