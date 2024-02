Flor Vigna contó los verdaderos motivos de su separación de Luciano Castro

A principios de febrero, Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro. La artista aclaró que la ruptura fue en buenos términos, pero no quiso entrar en más detalles. Sin embargo, en las últimas horas, precisó cuáles fueron los motivos que precipitaron el fin del romance.

La información se dio a conocer al aire de Poco Correctos (eltrece), ya que Virginia Gallardo se comunicó con la intérprete de “Picaflor”, con quien tiene una amistad, y dio a conocer los temas que tocaron durante la charla.

“No está pasando por un buen momento. A excepción de lo profesional, que va encontrando su rumbo”, arrancó la panelista con relación al presente de la ex Bailando 2023 (América) y remarcó que la escuchó muy triste.

Luego, Gallardo habló sobre las razones que provocaron la ruptura entre Vigna y Castro: “Fundamentalmente, se separa por la edad y por problemas personales de él con su familia, que evidentemente le han pesado”, indicó.

Por otra parte, explicó que Flor reconoció que muchas de las cuestiones que se generaron en los medios, como por ejemplo su supuesto affaire vintage con Pedro Alfonso o las versiones de que Nico Occhiato le habría sido infiel con Flor Jazmín Peña cuando estaban de novios, también la terminaron afectando y la empujaron a alejarse durante un tiempo del centro de la escena.

La reacción de Flor Vigna tras las durísimas declaraciones de Paula Chaves en su contra

El jueves, Paula Chaves habló sobre el supuesto affaire que habría tenido Pedro Alfonso con Flor Vigna cuando ella era bailarina de él en el Bailando, en 2016 y 2017. La modelo aseguró que todo eso fue una mentira inventada por Mimi Alvarado y, hoy, la ex de Luciano Castro respondió.

Mediante dos mensajes en su canal de difusión de Instagram, la autora de Picaflor compartió un reel cuyo título rezaba: “Paula aclarando que todo es mentira”.

“Por favor, no crean todas las mentiras que se dicen”, escribió Flor debajo del video de Chaves desmintiendo que haya pasado algo entre la bailarina y su marido.

Antes, Vigna había contado cómo se sentía por su presente y sobre su separación del actor: “Bueno, este video es para mi gente. Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? Como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”.

“Estoy muy unida con mi mamá. Estoy teniendo una relación relinda con mi mamá y me está ayudando un montón con todo lo que me está pasando, y también mis amigos. Tengo la suerte de tener amigos, mis amigas del club hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9 años, y siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso”, sumó.

Por último, con lágrimas en los ojos, concluyó: “La tele está hecha un asco, hay muchas mentiras, muchos inventos; y no tengo la energía justo ahora que estoy mal para salir a ponerme ahí (a hablar en los medios). Por eso les agradezco mucho a todos los que me están defendiendo. Todo va a caer solo. Sé que las mentiras, a la larga, se sabe que son mentiras. Y los quiero mucho”.