Florencia Bertotti se refirió a la posibilidad del regreso de Floricienta: "Hoy si me lo proponen..."

La actriz Florencia Bertotti, quien conduce Días y Flores, de lunes a viernes de 10 a 12 hs en Vale 97.5, se refirió posible regreso de la tira Floricienta a la televisión argentina, lo que marcó su popularidad y cariño de la gente.

La conductora de radio, remarcó este miércoles sobre sobre la vuelta del "hito" en su carrera que "hasta el momento, no tuve ninguna propuesta en relación con volver a Floricienta y tampoco hablé con Cris Morena".

La telenovela producida por Cris Morena presentó su primer episodio en marzo de 2004 y desde entonces tanto la serie como sus canciones marcaron varias generaciones y sería una oportunidad otros niños conozcan el programa.

La artista insistió en que "el rumor es más del lado de la gente, que de hecho es divino, me encanta que pase", detalló y agregó: "Hoy si me lo proponen, yo estoy. No es que antes estaba mal con Floricienta, sino que me parecía como que no me podía dar nada más. Fue algo perfecto, quedó en el recuerdo como algo divino" finalizó.

Florencia Bertotti en Vale 97.5

Florencia Bertotti conduce el programa Días y Flores desde julio de 2022, un nuevo ciclo de entrevistas con invitados especiales y la mejor música de Vale 97.5, parte del Grupo Indalo y para arrancar el día bien arriba.

El programa se emite de lunes a viernes de 10 a 12hs.

El hito de Floricienta en la televisión argentina

Floricienta marcó un hito en la televisión argentina, que protagonizó Florencia Bertotti junto a Juan Gil Navarro, y producida por Cris Morena a través de RGB Entertainment y emitida por Canal 13 desde el 15 de marzo de 2004 hasta el 29 de diciembre de 2005.

La historia se basó en La Cenicienta de Charles Perrault, pero a su vez tiene semejanzas con la película The Sound of Music de Robert Wise.

Floricienta fue un ciclo de la cultura popular y tuvo una serie de versiones y adaptaciones en distintos idiomas, con un considerable éxito en sus respectivos países.