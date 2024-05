Florencia confesó su manía antihigiénica que incomoda a todos en Gran Hermano

Florencia de Gran Hermano decidió respetar la rutina que traía de su vida real y pasar días y días enteros sin bañarse. La situación llegó a tal punto en que la jugadora recibió un "llamado de atención" de GH para que cambie su compartimiento durante lo que resta de convivencia con sus compañeros.

"Hace poco estuve una semana (sin bañarme)", le confesó Florencia, a algunos de sus compañeros como Zoe Bogach y Emmanuel Vich, quienes la escuchaban sorprendidos. Y su justificativo, para no pasar por el "agua y jabón", para muchos es sin contenido.

La novia de Nicolás Grosman no se toma el tiempo para higienizarse simplemente porque hacerlo "le da paja", término usado habitualmente por los adolescentes para justificar cuando no hacen algo por el sólo y único hecho de que no tienen ganas.

Porque además quedó en claro que Florencia Regidor no es "fóbica" al agua. Todo lo contrario. A Florencia le encanta pasar tiempo en la pileta de la casa que hay en la zona de Martínez o incluso si tuviera la posibilidad de estar en un lugar con acceso al mar también se zambulliría en las aguas saladas sin problema alguno.

GRAN HERMANO LE TUVO QUE PEDIR A FLORENCIA QUE SE BAÑE

La incómoda situación adentro del reality llegó a tal punto que, después de pasar varios días sin bañarse, Florencia fue llamada al confesionario donde recibió un pedido especial de Gran Hermano: que pase, por favor, por la ducha.