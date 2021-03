Florencia, la doble argentina de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston es una de las actrices más famosas y mejor pagas de Hollywood, y su cara es una de las más conocidas en el mundo. En Argentina hay una mujer casi idéntica a la ex de Brad Pitt, y durante los últimos días su imagen se viralizó en las redes sociales.

Se llama Florencia Trossero, y fue uno de sus amigos quien compartió una foto de ella en la que está igual a la artista de 52 años. “Ustedes pueden ver cómo mi amiga es igual a Jennifer Aniston”, escribió, y consiguió casi 200 mil “me gusta”, miles de retuits y comentarios.

“¿Te imaginás levantarte y ver que sos igual a Jennifer Aniston? La vida solucionada”, “Ahora nos falta encontrar a Russ”, “Es diosa, pero no se parece, chicos”, “Si es solo tu amiga, algo estás haciendo mal”, “Yo miraba la de la derecha y decía pero si no es nada que ver (asumiendo que la de la izquierda era la verdadera)” y “Como parte del sindicato de fans de Jennifer, puedo confirmar que es igual”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de Twitter.

Con la cortina de Friends de fondo, Florencia dio una nota en Arriba, argentinos y los conductores asombrados insistieron: “Sos igual a Jennifer, te lo dirán de toda la vida”, y Marcelo Bonelli bromeó: “Ella se parece a vos”.

“Mis amigos y familia me lo dicen hace un montón, en realidad tengo un aire, no soy lo de la foto, que no sé si por la pose o qué, salí igual, y no soy tan igual. Para mí, que me hayan dicho eso fue un halago”, agregó, y dijo que se asombró cuando vio la repercusión que tuvo el posteo de su amigo en las redes.

Sobre la imagen que se viralizó, explicó: “Es la primera vez que me pasa que en una foto salgo exactamente igual o muy parecida. La foto era del casamiento de mi primo. De hecho, si sabía que la foto se hacía viral, hubiese corrido el Tramontina que está en el plato? La que está en la foto es mi hermana. Dice 'yo también soy famosa y nadie me nombra'”.

“Yo creo que ni Leo cuando subió la foto se imaginó esto, creo que la subió más como chiste y no para tener la repercusión que tuvo”, dijo, y recordó una anécdota con su ex novio, que se rió de ella cuando le contó que le decían que se parecía: “Cuando le dije una vez que me parecía, que me decían eso, se mató de la risa. Así que ahora le mandamos un besito”. Flor está soltera y agregó: “Si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro, ya saben mi Instagram, así que?”.

Causalmente hace poco comenzaron a sonar fuerte los rumores de reconciliación entre la actriz y el ex de Angelina Jolie. La pareja “se dio cuenta de lo atraídos que todavía se sienten el uno por el otro” durante su comentada reunión virtual el año pasado. Ellos “han estado disfrutando de noches de citas ardientes durante meses”, dijo una fuente a la publicación.

Los amigos de Aniston “lo aprueban hasta ahora” y le dijeron al tabloide que “Brad ha cambiado mucho desde que terminó su matrimonio de cinco años en medio de rumores de infidelidad” en 2005. Un informante afirmó que “Jolie le había lavado el cerebro” y que hoy es un hombre feliz.