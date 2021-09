Florencia Peña viajó a Ushuaia en medio de las PASO 2021 y recibió una ola de críticas por no haber votado

En las últimas horas, Florencia Peña compartió varias fotos de una escapada junto a su familia a Ushuaia. El viaje generó una ola de críticas en las redes sociales donde le recriminaron a la actriz su ausencia en las PASO 2021. A pesar de las chicanas en su contra, ella se refirió a las elecciones en un mensaje con lenguaje inclusivo. “La democracia es siempre el camino, compañerxs”, escribió la actriz -que según figura en el padrón tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires-. Un comentario que alimentó aún más la polémica entre sus detractores.

Como suele suceder en cualquier noticia vinculada a Peña, la grieta se hizo presente en los comentarios de su publicación. Mientras que algunos usuarios apoyaron la celebración de la democracia, otros apuntaron contra la conductora por no estar presente en las elecciones. “Tuitea sobre la democracia alguien que hoy no votó por elección propia, porque es mucho más cool irse a esquiar que votar”, advirtió un usuarios que le reprochó no haber cumplido con su deber cívico.

Por qué Florencia Peña no votó en las PASO 2021

La conductora de Telefe no pudo votar en estas elecciones porque viajó con su madre Norma Finoli, sus dos hijos menores y su pareja Ramiro Ponce de León a Ushuaia para disfrutar de la nieve en la Reserva Natural Cerro Alarkén.

A pesar de que muchos de sus usuarios se indignaron porque la actriz, que siempre se muestra muy comprometida con la política argentina, se fue justo en las PASO, ella se tomó la situación con humor. En su cuenta de Instagram, a través de una historia, subió un video donde aparece corriendo en la montaña con la leyenda “Cuanto te acordaste que tenés que volver por las #PASO2021?.

A fines de agosto, la conductora opinó sobre las reacciones que generó la sorpresiva frase de la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. “En el peronismo siempre se garchó”, había dicho Victoria Tolosa Paz en plena campaña.

El revuelo que se generó en las redes fue inmediato. Peña se sumó al debate de Twitter y salió en su defensa. “Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad. Nos quieren hacer creer que garchar mucho y rico no es de 'señorita'. Mi 'ciela', querrían muchxs pasarla así como la pasamos las 'trolas'. Tendrían menos odio y más amor. Prueben. Es hermoso”, lanzó.

Ese tuit tuvo más de 300 respuestas en menos de una hora. Y, como suele suceder con sus publicaciones, muchos de los usuarios que se sumaron a la conversación no dudaron en señalar que la actriz hacía ese análisis por una sola razón: su afinidad con el oficialismo.

“Dale Flor, si tuvieras más amor no escribís este comentario defendiendo lo indefendible solo para demostrar tu odio a los que piensan distinto que vos”, acotó un usuario. Y otro, agregó: “No es ese el asunto, el asunto es que no entiendo por qué la necesidad de usar ese vocabulario. ¿Para atraer jóvenes? Te aviso 'mi ciela' que los que no somos peronistas también gozamos, nos diferencia la cultura”.

¡Vengan de a todxs bebé! Acá se disfruta el sexo libremente y sin culpa. Se pusieron muy densos con el temita de mi sexualidad. ¿Me quieren disciplinar? Naaa? Tranquilos 'bebus', pongan la energía en cositas que les hagan bien, no en mí que siempre los hago reventar”, respondió ella ante la repercusión de sus dichos.