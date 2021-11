FreePaulo es un hecho: Paulo Londra y Big Ligas resolvieron su disputa legal

En el día de ayer, la disputa legal entre Paulo Londra y la productora Big Ligas llegó a su fin. Según confirmaron a La Viola, ambas partes se presentaron el la corte de los Estados Unidos y “resolvieron amistosamente sus diferencias”.

De esta manera, no solo se puso fin a un conflicto que lleva ya dos años sino también se habría resuelto en silencio y de forma amistosa. “Los abogados de las partes han manifestado que las partes están felices de anunciar que han resuelto su diferencias y que harán un comunicado de prensa conjunto en el futuro “, decía un comunicado de prensa que compartieron sus abogados a la revista Billboard.

El encuentro se llevo a cabo en una sala de audiencias de la corte de Miami liderada por el juez William Thomas, los abogados de ambas partes y, sorpresivamente, incluyó a los protagonistas. Paulo Londra voló especialmente desde la Argentina para poder presentarse personalmente en el jurado.

Todavía no hay detalles acerca de este encuentro, pero todo indica que se resolvió y esto significaría que Paulo podría sacar nueva música. Según el medio, en el momento que le consultaron a Londra cuándo planeaba lanzar nueva música, él sonrió.

La disputa entre Paulo Londra y Big Ligas

Hace tiempo que el artista cordobés puso en manos de la Justicia su pedido de dar por terminado el contrato que firmó con la productora “Big Ligas”, de la cual formó parte en sociedad con Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo). Según la defensa fue “engañado” para firmar y así perdió el control absoluto de su carrera, cuando solo tenía 19 años. Los colombianos manejan actualmente el 66% de los derechos sobre su nombre y sus creaciones.

“Iban a hacer música entre los tres, cada uno se quedaba con el 33% de lo ingresos, pasaron los años y Paulo se transformó en el referente de habla hispana más importante en cuanto a escuchas. Esto que le pasa tiene que ver con la plata pero más con lo artístico. Es que la productora tiene el derecho total de su nombre y de todo lo que haga”, había explicado el periodista Bebe Contepomi sobre los detalles del reclamo de Londra.

Paulo Londra, el artista argentino más escuchado del mundo

Desde ese entonces no publica más música. Lo último que lanzó fue en septiembre de 2019. “Party” se convirtió en un emblema de su propia historia, luego de salida se inició una disputa legal con Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) con quienes firmó su primer contrato.

Sin embargo, está posicionando entre los artistas argentinos más reproducidos del mundo. Al punto tal que hace pocos días rompió un nuevo récord: cuenta con dos videos - “Nena Maldición” y “Adán y Eva”, que superaron las mil millones de visualizaciones en YouTube- algo que ningún artista del país había logrado antes.

“Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que 'Adan y Eva' llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande”, dijo Londra a través de sus redes sociales.