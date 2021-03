Fuerte repudio a Monchi Balestra por un desubicado tuit contra Darío Barassi

Monchi Balestra quedó en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara un polémico “like” que le dio a un tuit de contenido agresivo hacia Darío Barassi, el actual conductor de “100 argentinos dicen” y a quien reemplazó durante unos días en febrero, mientras éste se recuperaba del Covid.

Todo comenzó el 11 de febrero cuando un usuario calificó a Monchi Balestra como “muy aburrido”. Esto hizo que otra persona le respondiera el siguiente mensaje, que más tarde fue “likeado” por el conductor oriundo de Casilda: “Un señor con todas las letras que no necesita gritar ni intentar parecer gracioso todo el tiempo. Tampoco dice 'no me rompan las pelotas' como el gordo desagradable, ni nos recuerda que es un mamut las 24 hs”.

Si bien esto ocurrió hace más de un mes, en las últimas horas un usuario descubrió que Monchi Balestra había dado “me gusta” a este comentario, en señal de aval. Es por ese motivo que tanto él como Darío Barassi fueron tendencia en las redes y muchas personas salieron en defensa del actual conductor de “100 argentinos dicen”.

“¿Qué le pasa a Monchi?”, “Banco fuerte a Barassi aunque a veces se le va la mano con los participantes” o “Dario Barassi es dios. Es más que Messi y Maradona para el país” fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

En el mes de febrero Darío Barassi dio positivo para coronavirus por lo que tuvo que estar aislado durante algunas semanas. Durante ese tiempo lo reemplazó Monchi Balestra, el conductor del ciclo durante su primera emisión, entre los años 2004 y 2006.

En su primer día como reemplazante inclusó le había enviado un saludo de forma pública: “Darío te mando un abrazo gigante. Pronto te vas a recuperar y a estar acá”.