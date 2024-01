Furia de GH criticó con polémicas frases a Rosina y Florencia: "Para tocar pi... sos viva"

Juliana "Furia" Scaglione es una de las figuras estelares de "Gran Hermano 2024". Siempre polémica, logró acomodarse en la casa como una de sus líderes. Sin embargo, durante una charla en el cuarto con Agostina Spinelli, la participante criticó con polémicos y agresivos comentatios a sus compañeras Rosina Beltrán y Florencia Cabrera, recientemente eliminada.

En esta última gala de nominación, del domingo 21 de enero, se vivió una noche llena de tensión. Joel, Lucía y Emmanuel fueron los tres primeros salvados por el público. El mano a mano quedó entre las ex "furiosas" Agostina y Florencia, y la gente decidió que esta última abandonara la casa de "Gran Hermano 2024". Horas más tarde, Juliana se refirió hacia sus compañeras Flor y Rosina de una manera desagradable.

Emocionada tras la expulsión, por medio del voto telefónica, Furia apuntó violentamente contra Florencia: "Florencia fue re obvia cuando él ganó el liderazgo, ¿quién te quiere voltear flaca?, ¿si a mí no me daban bola con lo bombona que soy, te van a dar bola a vos? Es más, si te dan bola a vos, te juro, me corto las venas".

Mientras recibía la aprobación de su compañera Agostina, que fue salvada de la placa, subió su nivel de agresión sexual atacando a Rosina: "¿Para tocar pij... sos viva y para escuchar un grito no? Es re actriz, da asco ya, no me la banco más. De pajera la puedo mirar como algo sexual pero como compañera no. No sirve para una mierda".

Está claro que la casa está más caliente que nunca y que se haya quedado Agostina logró que Furia quiera retomar el grupo de las "furiosas". Sin embargo, con sus despreciables comentarios logró que el público cuestionara su figura dentro de la casa.

