Furia de Gran Hermano participó de Bienvenidos a Bordo y desafió a la Locomotora Oliveras

Juliana “Furia” Scaglione es la gran protagonista de la actual edición de Gran Hermano (Telefe). Su irrupción en la pantalla viene siendo el mayor atractivo del programa, pero esta no es su primera incursión en un reality show. Después de que se conociera que apareció en un programa de citas, ahora se viralizó su performance en Bienvenidos a Bordo (eltrece) donde desafío a Alejandra 'la Locomotora' Oliveras.

“Le vamos a avisar. Me llamo Juliana, pero me dicen Furia”, lanzó en su presentación en el ciclo conducido por Laurita Fernández. Luego, la entrenadora desafió a la boxeadora en el juego de la soga, que consistía en tirar de una cuerda hasta sacar del cuadrilátero a la boxeadora.

Antes de desafiar a la Locomotora, Furia debía acertar el peso de un reloj para llevarse 30 mil pesos. Después de recibir la ayuda de la conductora, ganó. Entonces sí, estaba lista para ir por todo. Pese al esfuerzo, no pudo mover a la boxeadora del cuadrilátero.

El video fue compartido por una usuaria de la red social X -ex Twitter- y republicado por Fefe Bongiorno, el especialista de Gran Hermano, por lo que no tardó en viralizarse.

Así fue la participación de Furia de “Gran Hermano” en un programa de citas: “Los chabones se van corriendo”

Este miércoles se conoció un video que daba cuenta de que Furia había aparecido el año pasado en Flechazo (El nueve), un ciclo conducido por Darío Lopilato donde los concursante tenían una suerte de cita a ciegas.

Fue el periodista Fede Bongiorno quien dio a conocer cómo fue esta participación que hizo la entrenadora y doble de riesgo en la televisión de aire. Las imágenes en cuestión muestran a Furia debatiendo sobre distintas cuestiones vinculadas al corazón.

Uno de los puntos que le planteó a su “candidato” es si debe existir una suerte de competencia dentro de la pareja, y su postura fue tajante: “Creo que no debería existir la competencia en el amor, ni siquiera debería existir esa palabra”. Y agregó: “Estoy en busca de esa mitad que me complemente, pero como te digo: la competencia en el deporte y no dentro de la pareja”.

Como cierre de su presentación, no dudó en remarcar algo a lo que también hizo mención en la casa más famosa del país: la forma en que su personalidad avasallante puede incomodar a otras personas.

“Creo que los hombres le huyen a las mujeres que tal vez vienen con cositas pesadas, pero ellos pueden tener cositas pesadas y nosotras aceptarlo. Lo que me pasa en el programa es lo mismo que me pasa con los chabones: se van corriendo”, remató en Flechazo.