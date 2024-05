"Furia" Scaglioni no se rinde, y ya vaticinó quién se irá de Gran Hermano este domingo

La casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) perderá a otro participante este domingo. Los únicos que quedaron afuera de la placa son Virginia y Martín Ku, que se aseguraron una semana más en el reality. El resto corre peligro, pero Furia Scaglione ya vaticinó quién de ellos cruzará la puerta de salida para reencontrarse con su familia y los exconcursantes.

Mirando a cámara, la entrenadora aseguró que soñó a Florencia Regidor como la próxima eliminada. “Florencia al 9009″, repitió varias veces, y la modelo entró en pánico al escucharla. Es que Juliana ya tuvo varios aciertos y la última fue Coti Romero, que había vuelto al programa por la revancha.

Los fanáticos de la influencer -que vive un apasionado romance con Nicolás- dijeron que harán todo lo posible para que esta vez la predicción sea errónea, pero los “Furiosos” ya juntaron el dinero suficiente para seguir las indicaciones de su ídola, que no se rinde y va rumbo a los casi 70 millones de pesos que hay de premio para el campeón. Florencia Regidor será la próxima eliminada de Gran Hermano 2023, según Furia. (Foto: captura de Telefe)

Se conoció la cirugía a la que se someterá Furia cuando salga de “Gran Hermano 2023″

En los últimos días aparecieron fotos del antes y después de Furia de Gran Hermano 2023 (Telefe). Son imágenes que muestran cómo era previo a hacerse una rinoplastia. Sin embargo, muchos usuarios opinaron que el resultado no fue bueno y ahora fue su hermana Coy quien anticipó que está esperando que salga del reality para darle la sorpresa: le consiguió un cirujano.

“Voy a salir a aclarar: Furia no tenía plata para una rino. Nos prestamos ambas a médicos practicantes. Ahora sí, ríanse tranquilos de que nos quedó mal. Furia es GH, sigan soportando”, comentó en las redes sociales de la participante.