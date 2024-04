Furia volvió a hablar sobre la sexualidad de Mauro y quedó al borde de la expulsión en GH

Furia y Mauro tuvieron unas primeras semanas fogosas en Gran Hermano (Telefe) cuando el rugbier ingresó a la casa. Sin embargo, poco a poco todo se fue diluyendo y ahora son grandes compañeros a pesar del interés amoroso que hay por parte de Juliana.

Este viernes por la tarde la jugadora más polémica del reality volvió a hablar sobre la sexualidad del rugbier y lanzó una frase que la dejó al borde de la eliminación. Mientras hablaba con Emma, la doble de riesgo empezó a hablar sobre su vínculo con el joven de 27 años.

“Quiero limpiar el sauna, ese lugar donde pienso que g... pero no, porque me trajeron un pibe que no quiere cog...”, disparó Juliana. Acto seguido se respondió a sí misma: “Bueno, tiene otros deseos sexuales, no es tu culpa...”.

La jugadora insinuó que el rugbier era gay con una frase que rápidamente fue repudiada por los fans del programa. “Es porque no tengo pene, es travieso... le gustan otras cosas”, sentenció.

El video rápidamente generó repercusión en redes sociales y pidieron la expulsión de Furia tras sus dichos. “Qué feo escuchar estas cosas por televisión”, comentó un usuario. “Cada vez peor Furia”, sostuvo otro fanático del reality. “No le importa nada ni nadie de ahí, se hace la buena”, dijo otro tuitero.

Furia le puso fecha de vencimiento a Martín Ku en “Gran Hermano 2023″

Martín Ku no llegaría a la final de Gran Hermano 2023. Tuvo varios errores garrafales y perdió fuerza. Esta semana quedó en placa y su imperio se derrumba, pero Furia ya le puso fecha de vencimiento a su estadía. En el confesionario, la participante más estratega de la casa aseguró que este domingo intentará sacar a Coti Romero, pero que la próxima será él quien cruce la puerta de salida. Para lograrlo, su fandom será clave.

“Se va esta mina y la otra él se va con el perro”, lanzó Juliana Scaglione, que se cansó de la falsedad de su compañero y hará todo lo posible para que vuelva a su hogar lo antes posible. Además, varios de sus compañeros deslizaron que “ya está hecho”, porque ganó una casa prefabricada y la PlayStation 5.

Martín Ku está confiado de que será el campeón de esta edición, pero en las redes aseguran lo contrario y no lo pueden ni ver. Como si fuera poco, en los últimos días lo acusaron de hacerle daño a Arturo, la nueva mascota del reality. Muchos lo culparon de provocarle un “apego emocional”, lo que provoca que quiera morder a cada persona que se le acerca a su “amo”.