Gabriel Cartañá: Voy a acostarme con una paciente el día que yo considere que lo necesita terapéuticamente

El psicólogo Gabriel Cartañá, panelista de los ciclos Bien levantado de Continental y Bendita de El Nueve, contó una incómoda sesión en la que una paciente se desnudó en su consultorio. “Fue hace muchos años, era una paciente jovencita, una mujer muy hermosa que tenía 27 o 28 años en ese entonces”, relató.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, el terapeuta explicó el motivo por el que su paciente reaccionó de esa manera: “Ella estaba muy acostumbrada a que su belleza era su herramienta y su arma para lidiar con la vida y la terapia estaba empezando a llegar a zonas dolorosas para ella. Este es mi análisis”.

“Entonces, ella empieza a boicotear la terapia planteando una transferencia erótica hacia mí diciéndole que yo le gustaba. Yo le decía que no era una opción romántica para ella. Yo estaba en un lugar más cerca al padre y ella seguía insistiendo. Los primeros diez minutos de cada sesión durante dos meses discutíamos por qué no teníamos relaciones. Un día se ve que vino con todas las pilas puestas, aparte por su historia tenía conformado que todos los hombres eran malos. Necesitaba ponerme a prueba y sacarme de ese lugar”, señaló Cartañá en el ciclo Mitre Live.

En una sesión la mujer finalmente se quedó desnuda para ver la reacción del psicólogo. “Ella se sacó la ropa, vino sin ropa interior, totalmente desnuda. Y le dije: 'No estoy viendo nada que no supiera antes de que te desnudaras, sos muy bonita. Ahora por favor vestite'...”, manifestó el panelista.

Luego, Cartañá dio una polémica justificación a su manera de actuar frente a esta situación: “Yo le dije: 'Voy a acostarme con una paciente el día que yo considere que la paciente necesite terapéuticamente tener sexo con su terapeuta, no es tu caso y no creo que sea ninguno'. Y seguimos trabajando, siguió trabajando un tiempo más y seguía viniendo”.

Cabe recordar que el psicólogo incursionó en los medios hace una década cuando Beto Casella lo convenció de “analizar el lado psicológico de la realidad”. A partir de ese momento, se sumó a sus programas de radio y televisión. En una entrevista aseguró: “A mí me gusta el humor. Entonces a veces amago con decir algo gracioso, y Beto me reta, me dice: 'Dejá de hacer humor, vos no te dedicás al humor, ¡dedicate a lo tuyo!'. En Bendita trato de dar una mirada distinta, porque en definitiva es un programa que lo que hace es desnudar conductas de famosos, a veces divertidas, a veces repudiables, a veces polémicas... Entonces, como es sobre conducta humana, es mi caldo de cultivo, de eso puedo hablar. Siempre digo que no hablo de las personas a las cuáles no conozco, lo que analizo es una pauta de conducta”.

Además Cartañá también es escritor y en estos meses estuvo trabajando en un nuevo libro en el que se dedica exclusivamente a responder consultas de la gente. Al respecto, había adelantado: “Se va a llamar 'Las mil preguntas que Usted siempre se hizo sobre el amor'. Es que para el capítulo final de '¿Qué digo cuando digo te amo?' (su anterior libro) pedí en mis redes que me hicieran preguntas sobre amor, pensando que iban a ser como mucho 200 personas, y recibí 6700 consultas”.