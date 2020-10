Germán Martitegui confirmó que dio positivo en coronavirus: Desde el jueves que no tengo contacto con mis hijos

Hace unos días, Germán Martitegui, jurado de Masterchef Celebrity, anunció que no iba a poder asistir por unos días a las grabaciones del certamen porque había sufrido una insolación. Sin embargo, en las últimas horas, el cocinero explicó que ese diagnóstico inicial estaba equivocado.

“Ayer desperté con fiebre. Como el viernes me habían hecho un hisopado, que me dio negativo, pensé que era insolación. Me volvieron a hisopar y di positivo en coronavirus. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen. Pronto voy a volver a @MasterchefAr”, escribió el experto en gastronomía en su cuenta de Twitter.

Este martes, en una entrevista con Cortá por Lozano, Martitegui contó cómo se encuentra luego de enterarse de que tiene COVID-19. “Domingo y lunes tuve un poco de fiebre. De hecho vino un médico a casa y en el momento que vino no tenía fiebre. Me enteré hoy a la mañana que el último hisopado me dio positivo”, afirmó.

El jurado del programa que conduce Santiago del Moro reveló que desde la semana pasada está aislado por prevención. “Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos (sus hijos). Están por la casa, los escucho llorar y, a veces, me acerco, pero con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando. O sea, es horrible porque me escuchan que estoy, pero no pueden estar cerca. También le corté el rostro a mi vieja, que quería verme para el Día de la Madre. Tomé todas las medidas que hay que tomar”, remarcó.

Hasta que Martitegui esté recuperado y con el alta médica para retomar las grabaciones de la competencia, su lugar lo ocupará Dolli Irigoyen, que estará encargada de evaluar el desempeño de los participantes junto a Damián Betular y Donato De Santis.