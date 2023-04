Germán Martitegui se va de Masterchef: los motivos y quién será su reemplazo

A casi un mes del estreno de Masterchef con la conducción de Wanda Nara, uno de los integrantes del jurado no participará de los próximos capítulos. Germán Martitegui, quien acompaña a Damián Betular y Donato De Santis, es el cocinero que se ausentará del programa. El prestigioso chef no estará presente en algunos episodios del reality ya que tiene otros compromisos laborales con su ciclo Proyecto Tierras. Por este motivo, se ausentará de algunas grabaciones para darle más atención a un trabajo más personal.

Sin embargo, la producción del programa de Telefe ya consiguió otra gran figura del mundo de la cocina para reemplazarlo y acompañar a De Santis y Betular. Si bien el chef es el jurado más exigente del programa, los participantes no podrán relajarse ya que su reemplazo es una colega igual de disciplinada: Dolli Irigoyen. Esta no sería la primera vez que la cocinera ocupa el rol de jurado en un envío de cocina ya que participó de las ediciones de famosos y de Bake Off.

Dolli llega al ciclo para conocer también a Wanda. Un mes atrás, la cocinera fue entrevistada y le preguntaron qué consejos le daría a la nueva conductora del certamen de cocina. Y fue tajante en su respuesta. “Ninguno, yo creo que Wanda es ingobernable, no la conozco”, opinó. En cuanto a darle algún tipo a la mediática, recomendó: “Que de vez en cuando pruebe. Yo creo que en todos sus viajes ha comido muy variado, debe estar muy aceitada con respecto a buenos restaurantes, a diferencia de Claudia Villafañe, que es amorosa pero que aprendió a comer en Masterchef, ahí abrió su paladar, porque Maradona comía súper simple, así que me parece que Wanda es una bon vivant, yo le diría que se sienta libre, que sea ella. La vi en La máscara y del jurado me pareció la más graciosa y la más inteligente. Es la que más se destacó”.

Y finalmente concluyó: “Wanda es más fresca, a mí me encantaba como conductor Santiago Del Moro, pero está bien que le den un descanso después de Gran Hermano. Wanda es preciosa, se viste re bien, yo sé que tiene muy buena química con los jueces, para mí va a ser todo un show”.

Sin embargo, su puesto como jurado no será para siempre y sólo se quedará durante un tiempo. Las grabaciones que Germán Martitegui tiene pautadas con su programa sólo durarán pocas semanas y después regresará para seguir evaluando los platos de los cocineros amateurs.

El programa del chef se estrenará después de la gala de eliminación de este domingo. Proyecto Tierras, un ciclo cuyo objetivo es federalizar la gastronomía, mantener las tradiciones locales y transmitir la historia que hay detrás de cada ingrediente. En esta nueva entrega, que también estará disponible en Pluto TV, el cocinero recorrerá distintas regiones de Argentina para encontrarse con productores, agricultores, emprendedores, y familias dedicadas al desarrollo de distintos ingredientes y productos que se obtienen a nivel local.

Con la búsqueda de la identidad culinaria de cada región, el ciclo pasará por la Costa Patagónica, la Región Andina, la zona de Cuyo, el Litoral, pasando por la llanura pampeana y el Impenetrable chaqueño.

Germán Martitegui en Bahía Bustamante

En el primer episodio, el reconocido chef recorrerá la costa patagónica, para conocer, en San Antonio Oeste, los secretos de una familia dedicada a la recolección artesanal de frutos de mar; para luego en Bahía Bustamante, visitar a Astrid, quien le enseñará a recolectar algas y salicornias con el fin de elaborar innovadoras recetas Por último, en Camarones, le mostraran la técnica tradicional de la pesca sustentable, con redes desde la costa, que se coronará con una elaborada preparación.