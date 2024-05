GH: Bautista le advirtió a Furia que sus reacciones generan malestar en la casa y que le tienen miedo

Los jugadores de Gran Hermano (Telefe) viven sus horas más tensas después de la feroz pelea entre Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio, el pasado fin de semana. Sin embargo, el malestar interno es de vieja data, ya que los “hermanitos” intentaron unir fuerzas para sacar a la entrenadora del programa e históricamente quienes se han enfrentado a ella no suelen tener apoyo del público a través del voto telefónico.

El último que decidió enfrentar a la jugadora más polémica del reality fue Bautista Mascia. En un clip que circuló en redes, se le escucha contarle detalles a Darío sobre una tensa charla que tuvo con Furia por su comportamiento hostil. “Yo banco lo que dice Mauro, que se planta. Hay mucha gente acá que tiene miedo. Ya sabés de quién te hablo y es verdad porque no es una bol... lo que dice. Y no es respeto, yo eso lo hablé una vez con Furia”, admitió.

Muy serio, Bauti repitió las palabras que tuvo con la doble de riesgo para que entendiera la situación de la casa con respecto a ella: ”Le dije: 'No confundas el respeto con el miedo'. No es lo mismo. La gente a vos no te respeta, la gente te tiene miedo”, sentenció.

Luego, el integrante de Los Bros contó que encaró a Furia por las peleas que protagonizó en los últimos días. “Vos hablás de la discusión y yo no te hablo de la discusión. Yo te hablo de alguien que va caminando y porque ve a otro ahí sentado deja de hacer lo que tiene que hacer porque esa persona está ahí. De eso te hablo. No te hablo de discutir y ver quién putea más fuerte”, cerró.

Jorge Rial se puso en el lugar de Santiago del Moro y fue tajante: “En dos horas, le pongo los puntos a Furia”

A raíz de sus polémicas actitudes y dichos, Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) estuvo en boca de todos en la última semana. Uno de los que la criticó fuertemente fue Jorge Rial, quien no tuvo pruritos en defenestrar a la actriz doble de riesgo.

A raíz de la discusión que Furia tuvo con Mauro Dalessio, los usuarios de las redes comenzaron a preguntarse cómo hubiese actuado el ex Intrusos (América), quien condujo el reality años atrás.

Al aire de Argenzuela (Radio 10), el periodista contó qué haría él si fuese conductor de GH: “Ya es un espanto. De verdad lo digo, lo que yo veo en los recortes. Ya supera a la producción y a la conducción”.

En esa línea, reflexionó sobre las actitudes de la concursante: “Su personalidad es un espanto y creo que es un reflejo de lo que está pasando hoy en la sociedad. El grito fácil, el insulto fácil, el atropellarte...”.

Muy firme, sentenció: “Yo le pondría un límite”. Por otro lado, opinó que la sanción que le pusieron a Scaglione no es suficiente: “No creo que le hayan puesto un límite, porque Furia tiene un apoyo bastante fuerte afuera. Ella lo dijo en diciembre, a Milei le funcionó gritar”.

Por último, reveló qué haría él si fuese el conductor del reality: “Yo, personalmente, la sacaría del programa. Y haría un show grande. Estoy dos horas, solito con ella, poniéndole los puntos”.