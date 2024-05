GH: Santiago del Moro anunció sorpresas y trascendió que podrían ingresar nuevas participantes

Santiago del Moro anunció una sorpresa en Gran Hermano (Telefe). Horas después de la salida de Francisco -el hijo de Darío Martínez Corti- y Franco -el hermano de Bautista Mascia-, el conductor reveló que este lunes habrá ingresos en la casa.

“Hoy 22:30 entran ellas”, escribió en una historia de Instagram junto a la imagen de Big Brother. Y adelantó: “Noche de sorpresas y desafíos”.

Santiago del Moro anunció sorpresas en Gran Hermano (Foto: Captura Instagram /santidelmoro)

El enigmático comunicado del conductor no pasó inadvertido en las redes, donde los usuarios se dividieron en opiniones. “Cuando se enteren los chicos y chicas de la casa de la sorpresa que le tienen la producción y Santiago del moro...”, “Qué ganas de seguir manoseando el programa”, “¿Más gente o las cartas? Si mal no recuerdo hubo un GH que tenían cartas. O bueno, tal vez estoy delirando jaja”, “Basta de meter gente”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

En las redes sociales empezó a trascender el rumor de que podrían ingresar las mediáticas Milky Dolly y Anto Pane, mientras que Ángel de Brito sostuvo que podría ingresar una exparticipante. “Hoy entra Lucía Maidana a la casa, para los sérviles del programa que viven desmintiéndome. Besos”, expuso el conductor de LAM (América) a través de Twutter.

A mediados de mayo y en medio de la incertidumbre por el final del ciclo, del Moro les dijo a los participantes: “Los he visto hablar mucho de la fecha en la cual termina el programa. En realidad, chicos, no les puedo dar un número exacto. ¿Por qué motivo no les puedo dar un número exacto? No les puedo dar un número exacto por la cantidad de partidos que hay en el medio. Todo depende de muchas cosas que tienen que ver con lo deportivo, pero la final del programa va a ser los primeros días de julio”.