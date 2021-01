Gianinna Maradona confirmó que su hijo Benjamín Agüero tiene coronavirus: Te amo covidero

"Después de aislarse por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de Covid-19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme. A seguir cuidándose”, informó Sergio el Kun Agüero desde su cuenta de Twitter. De inmediato, el alerta estuvo puesta en Benjamín, el hijo del futbolista y Gianinna Maradona, que se encuentra en Inglaterra pasando unos días con su papá.

Luego de hacerse un testeo, el nene de once años dio positivo y fue el periodista Luis Ventura quien confirmó la noticia, hasta que la menor de las hijas de Claudia Villafañe, se refirió a su hijo a través de Instagram: “Vamos Benchuline de mi vida, la vida consiste en nunca rendirse! Te amo y te extraño covidero”.

La historia, en la que confirma el cuadro de su hijo, la había realizado sobre una captura del Instagram reabierto del pequeño: “Después de tanto enojo y puteadas, llegó el 'Kun Agüero papá' para parar la bronca del borrego con el IG cerrado anteriormente”. Ni ella ni el futbolista dieron detalles sobre cómo transita Benja, que el próximo 19 de febrero cumple 12 años, su cuadro de coronavirus.

Sofia Calzetti, la novia de Agüero, también se contagió: “Hola, estoy con COVID-19 pero súper agradecida de estar transitándolo bien, casi no tengo síntomas, son muy leves. Lo que sí se ve es que el virus está a full. Cuídense todos”.

El Kun y su familia estaban aislados desde hacía varios días. Incluso iba a ser titular en el duelo contra el Birmingham por la FA Cup del 10 de enero, pero debió ser separado del plantel horas antes tras conocerse que había mantenido vínculo estrecho con un caso positivo.

Gianinna volvió a usar hoy sus redes sociales, pero no para referirse a su hijo, sino para saludar a su mamá, Claudia, en el día de su cumpleaños: “Feliz vida a quien me dio la mía. Te amo, te admiro, te agradezco, te perdono y te celebro. Mi faro, mi sostén, mi aeropuerto, la mamá de mis amigos, la TATA de los de Benja, la que resiste archivo. La que me sigue retando aunque tenga mil años. Organizadora por demás. Genuina rozando lo boluda. Tan correcta, leal y respetuosa que duele”.

“No te llego ni a los talones pero Benja es mi fiel reflejo de lo que heredé de vos. Gracias por mi hermana, por amar con cada célula de tu ser haberte convertido en nuestra mamá, por estar firme en las buenas pero más en las malas, por la trenza cocida antes de parir, por dejarme enseñarte que hay más alternativas. Gracias por el pedazo de abuela que sos. Por malcriarlo aunque sepas que por varios días yo no te hablé. Gracias por cubrirme, gracias por Parías, por los viajes a Madrid, Manchester, Dubái para que Ben pueda ver a su papá, y yo al mío. Por ese viaje en barco los cinco”, siguió.

Finalmente, con una foto de ambas, cerró: “Gracias por enseñarme que el amor siempre es más fuerte, y por enseñarme con tu ejemplo una y mil veces que tener la capacidad de perdonar no te hace menos ni más, te hace avanzar. Y gracias una vez más por correr por nosotros hasta el último día. Feliz vuelta al sol a la uno indiscutida. La mejor abuela que pude regalarle a mi hijo. Gracias por nuestra familia. Feliz cumple Jabru”.