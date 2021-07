Gianinna Maradona publicó su primera foto romántica con Daniel Osvaldo: Te amo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo están viviendo su romance con plenitud. Hacen oídos sordos a las críticas y poco a poco se van mostrando juntos en las redes, donde en las últimas horas reafirmaron su amor con la primera postal romántica. “Te amo”, le dijo ella, y él no se quedó atrás al responderle: “Yo también”.

Meses atrás, después de tantos rumores que los vinculaban, viajaron a la Patagonia y se dejaron ver en público. Sin embargo, hasta ese momento habían elegido no emitir palabra. Todo cambió en las últimas semanas, cuando hubo versiones de infidelidad por parte de la hija de Diego Maradona. Para desmentir el engaño, comenzó a expresar sus sentimientos dejando en claro que la relación marcha viento en popa.

Ángel De Brito reveló en Los ángeles de la mañana (eltrece) que el exjugador de Boca Juniors le hizo un regalo muy especial a su novia: le dio un cuadro con la cara del Diez valuado en 1800 dólares. La noticia no le habrá caído nada bien a Elena Braccini, la madre de las dos hijas del ahora músico, que denunció no recibir el dinero de la cuota alimentaria desde hace cuatro años.

“Yo siento que Daniel se aprovecha de la debilidad de las mujeres. Hace siempre lo mismo. Conmigo al principio fue especial, el príncipe azul? y dije 'si es tan bueno con los hijos de mis amigas va a ser un buen padre'. Al principio es así y después es como saben todos, porque no soy la única. La primera fue Ana Oertlinger, después yo, luego Jimena Barón?”, sostuvo la italiana, que también reconoció sentir preocupación por Gianinna.

“Me da pena. Yo creo que ella está en un momento muy difícil de su vida. Todos sabemos lo que pasó, estamos muy tristes porque en Italia admiramos y siempre seguimos a Diego. Hablé con Maradona por teléfono tres veces cuando estaba en Roma y para nosotros es un ídolo. Me da tristeza y pena porque creo que se fue a meter en una historia que le va a hacer muy mal. No entiendo por qué. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente. No entiendo cómo no piensa?”, opinó sobre la hija menor de Claudia Villafañe.