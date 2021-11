Gracias por lo que se fue: la reacción de Nicole Neumann al enterarse de que Fabián Cubero será papá con Mica Viciconte

Mica Viciconte y Fabián Cubero espera su primer hijo y todo es alegría en la familia. A la única que parece no haberle caído bien la noticia es a Nicole Neumann, que lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales ¿contra su exmarido?

“Gracias por lo que soy, gracias por todo lo que hay en mi vida, gracias por todo lo que se fue, gracias por las nuevas oportunidades, gracias por mi salud, gracias por cada experiencia. Gracias, gracias, gracias”, lanzó.

Pese a que pudieron llegar a un acuerdo para mostrar a Indiana, Sienna y Allegra en Instagram, nunca lograron entablar un buen diálogo desde que se divorciaron y no hay indicios de que firmen la paz en un futuro cercano.

Nicole Neumann y un posteo sospechoso tras la confirmación del embarazo de Mica Viciconte. (Foto: instagram/nikitaneumannoficial).

Los detalles de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero

En mayo de 2017, los rumores sobre la ruptura los obligó a salir a hablar. Él señaló que era cierto, pero que aún no lo habían hablado con sus hijas. Para evitar conflictos, prefirió abandonar la cama matrimonial e irse a dormir al sofá hasta que un día se alquiló un departamento. Fue recién en 2018 cuando firmaron el divorcio.

“Yo no festejo. Para mí, más allá del amor o no amor, fue una frustración. Como dice todo el mundo, uno se casa pensando que es para toda la vida. Más cuando tenés hijos de por medio. Me hubiera encantado que fuera así”, reveló Nicole en aquel entonces.