Graciela Alfano explotó contra Matías Alé y Silvina Escudero: "Se burlaban de mí"

A más de una década de su separación, Graciela Alfano reveló que le costó muchísimo superar el final de su relación con Matías Alé: “Fue un sufrimiento horrendo”. El actor se hizo eco de los dichos de su expareja, lamentó verla vulnerable y aseguró que le gustaría pedirle perdón por el daño causado. Sin embargo, este miércoles la exvedette reflotó el tema y disparó con munición pesada contra él y Silvina Escudero: “Se burlaban de mí”.



Todo comenzó el lunes cuando invitada a Flor de equipo (Telefe), Alfano admitió: “La tristeza es una emoción que no tiene buena prensa”. Entonces reveló que tardó más de una década en superar su separación de Alé: “Estuve deprimida, mal. Tuve que tratarme. En esos primeros momentos tenía cinco sesiones durante la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle y estuve 10 años con antidepresivos fuertes”.

Al día siguiente, el panelista de Polémica en el bar estuvo invitado a El Club de las Divorciadas (eltrece), donde sostuvo que se encontraba muy sensible tras escuchar a su ex a corazón abierto en la televisión. “Yo quería crecer en esta carrera. Ninguno de los dos sabía cómo seguir. Creo que si Graciela hubiera entendido en ese momento de qué se trataba mi crecimiento personal no sé si no seguiríamos hoy juntos”, señaló. “Verla así, tan vulnerable, no me hace bien”, añadió.

Aunque dijo que no se imagina nuevamente en pareja con la actriz, aseguró que su amor sigue intacto y que deberían encontrarse para conversar. “Me dan ganas de abrazarla como si fuera una nena, de decirle: 'Perdón si algo salió mal'”, expresó.

Pese a las sentidas palabras del actor, este miércoles Alfano estuvo en Nosotros a la mañana donde contó que el dolor aún está presente y disparó con munición pesada contra él y contra la bailarina con la que se puso de novio tras la ruptura.

Al aire de eltrece, la exvedette afirmó que lo que hizo más complicado el proceso fue compartir un programa de televisión. “Lo que me hizo peor fue todo lo que pasó a los pocos meses en el Bailando. (...) Fue muy tremendo”, comentó y señaló que tanto Silvina como Matías aparecían en la pista y se burlaban de ella.



Alfano recordó lo que sucedió en el estudio en cada una de las presentaciones y reflexionó: “Yo no sé quién lo armó o cómo fue, pero siempre se puede decir que no (...). Yo estaba ahí parada y la gente me veía que de pronto salía con una agresividad porque era la única manera de mantenerme parada”.

Entonces rememoró una de las galas en las que Alé y Escudero hicieron una presentación al ritmo de “La Tortura” de Shakira y en el que terminaron embarrados. “Me acuerdo que ese día tenía un ardor en el pecho que creí que me moría de un infarto. Mi terapeuta me decía ´tenés que irte ya´. Yo todos los sábados vomitaba, tenía diarrea y los ojos se me hacían... Era vértigo, una cosa espantosa”, detalló.

Respecto al motivo por el cual habla 12 años después, explicó que tiene que ver con la pandemia, con un proceso de interioridad y con entender que a la gente que está del otro lado de la pantalla también le pasan cosas.