Gran Hermano: ¿Cómo surgió la pelea entre Cata y Alfa?

Este lunes, Walter “Alfa” Santiago ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) para compartir con los jugadores de la actual edición hasta después de Semana Santa.

Al verlo ingresar, Catalina Gorostidi, jugadora del reality, se largó a llorar y se mostró muy incómoda. Ahora, su prima reveló por qué no tiene buena relación con el mediático.

“Un día estábamos en una gala y viene Alfa, yo estaba con Cati. Alfa la agarra y me dice: 'che, ¿cómo nos ves de pareja a nosotros dos?”, comenzó revelando la chica al aire de A la Barbarossa (Telefe).

Y siguió: “A mí que la verdad no me cayó muy bien, pero uno tiene que ponerle onda en el momento porque no vamos a andar haciendo cosas raras, entonces le digo: 'la verdad que no. Aparte creo que vos andás con una chica'”.

“Él dice: 'después de acá nos vamos a mi barco en el Delta'. Nosotras nos reímos y con Cati nos miramos. Era domingo, yo el lunes tenía que ir a trabajar ¿a qué barco vamos a ir? Le dijimos: 'andá tranqui', que nosotras te seguimos. Ahí no le gustó nada y al otro día nos empezó a defenestrar en todos los streams”, añadió la prima de Gorostidi.

Por último, mencionó qué decía Alfa de Catalina: “Que era negra, que era gorda”.

“Se va a picar”: una fuerte pelea entre Cata y Alfa generó nuevas divisiones en “Gran Hermano”

Alfa volvió este lunes a Gran Hermano 2023 (Telefe) y lentamente empezó a generar un malestar muy feo dentro de la casa. Varios comentarios desafortunados del mediático y un fuerte intercambio con Catalina Gorostidi bastaron para que la gran mayoría de los chicos empezara a dividirse con respecto a lo que piensan de la visita que les tocó.

En una charla que tuvieron en el patio, Virginia Demo, Federico “Manzana” Farías y Juliana “Furia” Scaglione debatieron lo que está generando internamente el fanático de los autos.

La standupera contó que en el momento en que Cata fue al confesionario, Alfa habló mal de la pediatra. “¿Le faltó el respeto sexualmente?”, preguntó Furia, que no estaba allí. “Hizo un comentario de mierda delante de todos. La defendimos”, explicó, sin dar más detalles.

Luego, Vir analizó un poco más la personalidad de Alfa. “Ya se mandó comentarios desafortunados a unos cuantos. El que lo conoce dice que es así”, agregó. “Es todo en gracia. Como cuando actuamos”, buscó defender Furia. “No, no es en gracia. Entrar y decir la pelot... esa que me chocó, es un comentario que se va al carajo”, remarcó.