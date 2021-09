Grudke llegó a la final de su primer torneo de fisicoculturismo: las fotos

Tras un año de intenso trabajo y entrenamiento, Ingrid Grudke (45) representó a la Argentina en el torneo mundial de fisicoculturismo para modelos Fit Model, que celebró este fin de semana en Riga, Letonia.



"¡Hoy viví una experiencia fascinante! Algo que me llenó de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB)... Una vez más, me desafié a algo nuevo", expresó la modelo devenida en culturista en un posteo que subió a su cuenta de Instagram.



Y continuó: "¡No puedo explicar la alegría que tengo!... Desde las 10 de la mañana me estuve preparando atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación y maquillarme el cuerpo a practicar las poses".



"Preparar la monokini y el vestido, los zapatos, maquillaje y peinado. Me fiaba en todo. Y una hora antes detrás del escenario para estar lista al momento de que me llamen... Sentir que te nombren en otro idioma me dio mucho orgullo", sumó deslumbrada por el despliegue del torneo en el que debutó como atleta de fuerza.

"Déjenme decirles que me sentí a la altura de la circunstancia. Nuestro trabajo en equipo se notó. Un ambiente cálido, respetuoso, prolijo, siempre preocupados porque estés bien y cómoda y una gran organización", agregó en otro párrafo luego de hacer una mención aparte para agradecerle a su coach, Analía Galeano, a quien describió como "una compañera de viaje excelente".

Finalmente, Ingrid le agradeció a sus fans la enorme cantidad de mensajes "de buena onda y aliento" que recibió en las últimas horas, "¡Esa es la mejor parte! Me sentí muy querida todos ustedes. Gracias por tanto...".



"Y a mi gran amor, Martín Colantonio, que siempre me apoya en todo lo que se me ocurre hacer... soy muy feliz por recibir tanto amor y respeto", concluyó emocionada.

Además, en sus historias de Instagram la modelo misionera contó que se ubicó entre las finalistas del concurso y que, de un total de 12 países que participaron de dicho torneo, ella era la única americana. "Y bien argentina. Toda una gran experiencia", agregó exultante.

Grudke también mostró las cuatro poses reglamentarias que tuvo que realizar frente al jurado, el vestido de noche que usó para una de sus pasadas y varios videos de la previa del certamen, en el que participaron modelos de varios países de Europa.

"¿Se nota que nos fue bien? Estas sonrisas lo dicen todo. Llenas de alegría. Yo debuté como atleta y Analía Galeano como coach en esta categoría Fit Model International", agregó orgullosa de sí misma.

Cabe destacar que este fue el Fit Model marcó el inicio de Ingrid en este nuevo mundo del fisicoculturismo. Ahora su agenda continúa con el Arnold Sports Festival Europe, que tendrá lugar en Sevilla, España, del 17 al 19 de septiembre.

¿Cómo fue la preparación de Ingrid Grudke para presentarse en el torneo Fit Model?



Semanas atrás, la top model nacida en Oberá habló del drástico cambió de hábitos que arrancó en plena cuarentena por coronavirus para volcarse a una vida más sana y saludable con el objetivo de competir internacionalmente como fisicoculturista.

En detalle, Ingrid comenzó a seguir una estricta rutina de entrenamiento tres veces por semana para perder grasa y ganar masa muscular. Además, su nutricionista le entregó una dieta específica para que siguiera al pie de la letra.

"Me armó un plan de 2200 calorías por día, que es lo que necesito por el tipo de entrenamiento que realizó, y consiste en realizar seis comidas por día basadas en proteínas, verduras, frutas y legumbres. No bebo nada con azúcar, sólo agua, y no consumo ningún suplemento", explicó la modelo en diálogo con Para ti.