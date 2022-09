Habló Pepe Cibrián tras haber sido denunciado por abuso sexual: "Son afirmaciones incomprobables"

En los últimos días, y luego de confirmar la reconciliación con su novio, Pepe Cibrián fue acusado de un grave delito: Raphael Dufort Álvarez ratificó su denuncia contra el artista por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33. Según lo denunciado, el hecho habría ocurrido en marzo de 2001 cuando fue convocado para que se encargara de diseñar y confeccionar el vestuario para la obra Las mil y una noches.

“Me parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana. Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde. No voy a dar reportajes, solo aclaro esto porque obviamente se tiene que entender que es así”, expresó horas después el director teatral en diálogo con Teleshow: “No hago ningún derecho a réplica. No hay réplica”, cerró la cuestión.

Lo cierto es que, dado que el tema sigue generando mucha repercusión en los medios, el hijo de Ana María Campoy decidió emitir un contundente comunicado. “En razón de las falsas acusaciones de las que he sido víctima, voy a hacer esta única declaración y a partir de este momento tan sólo se referirán al tema mis abogados ante los jueces que correspondan”, comenzó expresando.

Y continuó: “A mis 74 años de edad, tras haber demostrado mi ética, mi compromiso con el arte, mi colaboración desinteresada con centenares de jóvenes actores y actrices para que estos puedan iniciar sus carreras artísticas, mi compromiso con mi país al exponer mi alma en el senado de nuestra Nación por la lucha de una ley igualitaria; no me siento merecedor del tratamiento que se me ha dado”.

“Para mí, esta persona es un completo extraño que falta a la verdad realizando afirmaciones incomprobables con el sólo fin de alcanzar notoriedad, a mi costa. Prueba ello, es la incoherencia y las constantes contradicciones de su relato y la inclusión de supuestos testigos que ya no están entre nosotros, tan solo para intentar darle un tinte de coherencia a un conjunto de mentiras, mediante las cuales intenta posicionarse en la escena mediática”, señaló indignado.

En tanto, finalizó: “Dicho esto, les solicito respetuosamente a los distintos actores de los medios de comunicación que dejemos actuar a la justicia que, en definitiva, dejará en claro la falsedad de las sindicaciones en mi contra. De esta manera, se evitará que se los utilice de forma infame como medios en favor de descalificar a una persona inocente”.

El martes, Raquel Hermida, la abogada del denunciante, le señaló al sitio de Teleshow que “la denuncia fue ratificada en el día de ayer. ¿Qué significa esto y en qué estado está hoy la causa? Hoy pasó todo a la unidad fiscal, al Ministerio Público Fiscal, para que comience la investigación, que siempre comienza con el análisis de la víctima, que es una pericial psicológica y psiquiátrica al denunciante”, había explicado la letrada el martes. Y agregó, sobre el curso que podría tomar la demanda: “Luego será citado a indagatoria y después tienen diez días para procesarlo. O sobreseerlo. Nosotros vamos a apelar si hubiera sobreseimiento y, para nosotros, el sobreseimiento por prescripción no es sobreseimiento y pediremos que se abra la investigación”.