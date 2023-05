Harrison Ford recibió una gran ovación en Cannes por su actuación en Indiana Jones 5: Su emotiva reacción

El actor Harrison Ford vivió una noche de gloria en el Festival de Cannes 2023. Tras la presentación de Indiana Jones 5, a los 80 años, fue ovacionado por el público que lo aplaudió de pie, tras su última vez como el famoso arqueólogo aventurero.

Con una sala que explotaba en aplausos, Ford giró varias veces la cabeza para ver lo que estaba sucediendo y se lo notó emocionado, aunque intentando controlar el llanto. La conmoción, igualmente, no la pudo disimular. Antes de Star Wars, HARRISON FORD era carpintero. No tenía oportunidades laborales en Hollywood.



Mírenlo ahora. Estrena INDIANA JONES 5 en Cannes y gana la Palma de Oro honoraria. En lágrimas durante la ovación.



Qué dijo Harrison Ford sobre la ovación que recibió en Cannes

En una conferencia que dio luego de la presentación de su película, Harrison Ford todavía estaba incrédulo de haber vivido una noche tan impactante y sensible. “Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos. Y acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos, una gran parte de mi vida, pero no toda mi vida”, comentó. Harrison Ford recibió una Palma de Oro de Honor. (Foto: REUTERS/Yara Nardi)Por: REUTERS

Ford, de 80 años, se retira de uno de los personajes más entrañables que hizo en el cine. Indiana Jones 5 tuvo muchas idas y vueltas, aunque finalmente se pudo llevar adelante para que sea la despedida triunfal del arqueólogo intrépido, a más cuatro décadas de su debut en 1981 con Indiana Jones y los cazadores del arca perdida.

Si bien esa película y las siguientes tres fueron dirigidas por Steven Spielberg a partir de una historia de George Lucas, el capítulo final de Ford está realizado por James Mangold, el hombre detrás de Ford vs. Ferrari.

“Fue indescriptible. Ni siquiera puedo explicar lo que sentí. Es simplemente extraordinario ver pasar una especie de reliquia de tu vida”, comentó el actor, ante una sala colmada de periodistas que buscaban preguntar. James Mangold, Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge en el Festival de Cannes 2023. (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)Por: REUTERS

El actor se mostró completamente satisfecho con la película, algo que no es tan habitual en su carácter. En Hollywood se sabe que Ford no es tan fácil de llevar. Por eso, que haya elogiado tanto a sus compañeros como a Mangold anticipa que el film es cosa seria. “Todo se juntó para apoyarme en mi vejez”, lanzó el actor, con mucha ironía.

El film está fuera de competencia en Cannes y no podrá ser elegido para ningún premio. Habrá que esperar hasta el 30 de junio para poder verlo en los cines de todo el mundo y que resuene la clásica música compuesta por John Williams, como siempre.